«Отмена может привести к дестабилизации». Депутат ответил на предложение брестчан убрать статью 23.34

Источник материала: Tut.by

Брестчане направили депутату парламента Анатолию Дашко предложение исключить из Кодекса об административных правонарушениях статью 23.34, по которой судят участников акций протеста. 20 ноября избиратели получили ответ на свое обращение (копия документа есть в распоряжении редакции).



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Депутат ответил, что отмену статьи о нарушении порядка организации массовых мероприятий считает «преждевременной в настоящее время».

«Отмена статьи 23.34 может привести к дестабилизации обстановки в стране», — указал в своем ответе Анатолий Дашко.

Прекратить действие Закона о массовых мероприятиях, о чем также просили заявители, по мнению депутата, невозможно, так как «в стране, особенно в последнее время, проводятся массовые мероприятия, которые должны проходить в правовом русле».

«Право на свободу мирных собраний — без оружия, агрессивных целей и намерений — закреплено практически во всех международно-правовых документах, конституциях, законодательствах государств. Но, как бы ни была развита их правовая система и культура граждан, свобода собраний и митингов регламентируется не только лишь положениями Конституции, но и отдельными законами. Во всех без исключения странах власти в той или иной форме санкционируют массовое мероприятие, то есть выдают разрешение», — ответил депутат.

Один из авторов обращения к Анатолию Дашко, правозащитник Роман Кисляк, в беседе с TUT.BY напомнил, как право на свободу собраний в Бресте реализуется на практике:

— За два с половиной года противники аккумуляторного завода направили заявки на проведение в Бресте и районе более 350 различных мероприятий. Из них санкционировали только один митинг, который прошел 29 апреля 2018 года в парке Воинов-интернационалистов.

Напомним, ранее на предложение исключить статью 23.34 из КоАП и прекратить действие Закона о массовых мероприятиях брестчанам ответил отказом депутат парламента Леонид Брич.