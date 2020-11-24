ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отмена может привести к дестабилизации». Депутат ответил на предложение брестчан убрать статью 23.34

24.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестчане направили депутату парламента Анатолию Дашко предложение исключить из Кодекса об административных правонарушениях статью 23.34, по которой судят участников акций протеста. 20 ноября избиратели получили ответ на свое обращение (копия документа есть в распоряжении редакции).


Фото использовано в качестве иллюстрации

Депутат ответил, что отмену статьи о нарушении порядка организации массовых мероприятий считает «преждевременной в настоящее время».

«Отмена статьи 23.34 может привести к дестабилизации обстановки в стране», — указал в своем ответе Анатолий Дашко.

Прекратить действие Закона о массовых мероприятиях, о чем также просили заявители, по мнению депутата, невозможно, так как «в стране, особенно в последнее время, проводятся массовые мероприятия, которые должны проходить в правовом русле».

«Право на свободу мирных собраний — без оружия, агрессивных целей и намерений — закреплено практически во всех международно-правовых документах, конституциях, законодательствах государств. Но, как бы ни была развита их правовая система и культура граждан, свобода собраний и митингов регламентируется не только лишь положениями Конституции, но и отдельными законами. Во всех без исключения странах власти в той или иной форме санкционируют массовое мероприятие, то есть выдают разрешение», — ответил депутат.

Один из авторов обращения к Анатолию Дашко, правозащитник Роман Кисляк, в беседе с TUT.BY напомнил, как право на свободу собраний в Бресте реализуется на практике:

— За два с половиной года противники аккумуляторного завода направили заявки на проведение в Бресте и районе более 350 различных мероприятий. Из них санкционировали только один митинг, который прошел 29 апреля 2018 года в парке Воинов-интернационалистов.

Напомним, ранее на предложение исключить статью 23.34 из КоАП и прекратить действие Закона о массовых мероприятиях брестчанам ответил отказом депутат парламента Леонид Брич.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Военного пенсионера обвиняют в убийстве рабочего «Беларуськалия». Не сошлись политическими взглядами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика