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«Я виноват? Тогда смертный приговор». Обвиняемые в убийстве семьи под Белыничами выступают с последним словом
24.11.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ранее оправданные, а теперь снова обвиняемые в убийстве семьи из шести человек в Белыничском районе выступают в суде с последним словом. Двоим прокурор запросил по 25 лет колонии, еще двоим — пожизненное заключение. Мужчины свою вину отрицают. Убийство произошло 15 лет назад.
Что произошло. Кратко
В ночь на 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Белыничского района убили семью: женщину 48 лет, ее 53-летнего сожителя и живших с ними 27-летнюю дочь с ее детьми 6 и 7 лет и ее 22-летнего сожителя. В деревне они успели прожить несколько дней после переезда из райцентра, где продали 3-комнатную квартиру, обремененную долгами за неоплату коммунальных услуг. Ее они обменяли с доплатой на деревенский дом.
На следующий день задержали пять подозреваемых — местных жителей: 24-летнего Павла Павлюченко, 18-летних одноклассников Сергея Юшкевича, Николая Ракутина и Геннадия Соловьева, а также 21-летнего Александра Клебча.
Их же в 2007 году и судили. На следствии молодые люди признавали вину, но в суде в один голос заявили: их били и заставляли сознаться в том, чего они не делали. Гособвинители тогда требовали троих обвиняемых расстрелять, двоих осудить к пожизненному заключению.
Суд оправдал обвиняемых в убийстве, а прокуратуре вынесли частное определение за недопустимые методы следствия. Но через 14 лет всех задержали снова — и снова обвиняют в том же убийстве. В этот раз следствие опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин.
Правда, Александр Клебча теперь перешел в статус свидетеля. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, которую проводили в ходе предыдущего расследования, у него «легкая умственная отсталость (олигофрения в стадии дебильности), конкретность мышления крайне низкая, объем памяти сужен, удержание заученного материала непрочное, он не может раскрыть суть простых слов и понятий, не знает, сколько месяцев в году, просматриваются признаки повышенной внушаемости».
По версии обвинения, Павлюченко как главарь банды заранее спланировал преступление: напоить новоселов, забрать у них деньги за продажу квартиры. Помочь ему должны были подельники. В ночь на 1 июня они пьяные пришли в гости якобы познакомиться. Принесли с собой самогон, напоили новоселов, но так и не узнали, где лежат деньги.
Затем убили всю семью. Сначала — 22-летнего Леончика: его избили до смерти за отказ отдать деньги. Потом расправились с остальными новоселами. На телах детей зафиксировано около 20 ударов, причем дети в момент нападения спали — их убили как нежелательных свидетелей. Двое взрослых были задушены. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Завладев деньгами и велосипедом, обвиняемые скрылись с места преступления.
«Если посчитаете виновным — прошу смертную казнь»
30 марта 2020 года
«Проведены судебные ольфакторные экспертизы запаховых следов, методика которых позволяет выявить и идентифицировать запаховые следы человека при условии консервации их кровью. По дополнительному заключению экспертов в запаховой пробе с толкушки выявлены запаховые следы, которые принадлежат Клебче, в запаховых пробах фрагмента кирпича и фрагмента наличника выявлены запаховые следы, которые происходят от Ракутина», — указано в определении Верховного суда.
При этом по приговору Могилевского областного суда вещдоки, в том числе и толкушка, и кирпич, должны были уничтожить после вступления в силу приговора — в 2007 году. Дом, где произошло убийство, сгорел за полгода до начала слушания в суде — в октябре 2019 года. В доме никто не жил, виновных в пожаре не нашли.
Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин и Геннадий Соловьев на суде заявляют о своей невиновности — как и на процессе 13 лет назад. Сегодня, 24 ноября, они начали выступать с последним словом.
Ракутин был краток. Он сказал, что не совершал преступления. Что давал признательные показания из-за страха за жену и детей. И напомнил о некоторых деталях своих показаний, которые говорят о его невиновности.
Павлюченко также был немногословен. Он подчеркнул, что невиновен и что обвинение и следствие так и не предъявило суду железобетонных доказательств вины обвиняемых в убийстве. «А в таком обвинении предположения недопустимы», — сказал Павлюченко.
Последнее слово Соловьева длилось около часа. Он зачитывал ранее заготовленную речь, очень подробно останавливаясь на деталях обвинения, показаний свидетелей. Соловьев подчеркнул, что считает показания бывшего обвиняемого, а теперь свидетеля Александра Клебча враньем и обратил внимание на их противоречивость.
Упомянул Соловьев и показания эксперта, который в суде подтвердил, что невозможно стереть свои отпечатки пальцев и оставить чужие (речь шла о металлических кружках, из которых якобы обвиняемые пили алкоголь вместе с убитыми). Что на этих же кружках, окурках в доме убитых были следы хозяев и «неустановленного биологического лица», и чьи это следы — до сих пор не известно.
— Прошу с полной ответственностью подойти к решению данного вопроса (вынесения приговора. — TUT.BY), проанализировать все мелочи этого уголовного дела, невзирая на все препятствия извне, — обратился к суду Геннадий Соловьев. — Прошу справедливо рассмотреть материалы и вынести справедливый приговор. Если вы, высокий суд, считаете, что я имею к этому [убийству] отношение, тогда прошу применить ко мне высшую меру наказания — смертную казнь. Все хотят одного: чтобы были наказаны лица, которые совершили это преступление. И для многих так: если тебя обвинили в таком преступлении, значит, ты и виновен. Я никогда не видел, не знал потерпевших. Я говорю в категорической форме: я этого преступления не совершал и никакого отношения к нему не имею. Прошу отпустить меня домой.
Прокурор запросил для Павлюченко и Соловьева по 25 лет лишения свободы, для Юшкевича и Ракутина — пожизненное заключение. На следующем заседании свое последнее слово скажет обвиняемый Сергей Юшкевич.
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«Я виноват? Тогда смертный приговор». Обвиняемые в убийстве семьи под Белыничами выступают с последним словом
Двоим обвиняемым прокурор запросил по 25 лет колонии, еще двоим - пожизненное заключение.
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