«Я виноват? Тогда смертный приговор». Обвиняемые в убийстве семьи под Белыничами выступают с последним словом

Источник материала: Tut.by

Ранее оправданные, а теперь снова обвиняемые в убийстве семьи из шести человек в Белыничском районе выступают в суде с последним словом. Двоим прокурор запросил по 25 лет колонии, еще двоим — пожизненное заключение. Мужчины свою вину отрицают. Убийство произошло 15 лет назад.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что произошло. Кратко

В ночь на 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Белыничского района убили семью: женщину 48 лет, ее 53-летнего сожителя и живших с ними 27-летнюю дочь с ее детьми 6 и 7 лет и ее 22-летнего сожителя. В деревне они успели прожить несколько дней после переезда из райцентра, где продали 3-комнатную квартиру, обремененную долгами за неоплату коммунальных услуг. Ее они обменяли с доплатой на деревенский дом.

На следующий день задержали пять подозреваемых — местных жителей: 24-летнего Павла Павлюченко, 18-летних одноклассников Сергея Юшкевича, Николая Ракутина и Геннадия Соловьева, а также 21-летнего Александра Клебча.

Их же в 2007 году и судили. На следствии молодые люди признавали вину, но в суде в один голос заявили: их били и заставляли сознаться в том, чего они не делали. Гособвинители тогда требовали троих обвиняемых расстрелять, двоих осудить к пожизненному заключению.

Суд оправдал обвиняемых в убийстве, а прокуратуре вынесли частное определение за недопустимые методы следствия. Но через 14 лет всех задержали снова — и снова обвиняют в том же убийстве. В этот раз следствие опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин.

Правда, Александр Клебча теперь перешел в статус свидетеля. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, которую проводили в ходе предыдущего расследования, у него «легкая умственная отсталость (олигофрения в стадии дебильности), конкретность мышления крайне низкая, объем памяти сужен, удержание заученного материала непрочное, он не может раскрыть суть простых слов и понятий, не знает, сколько месяцев в году, просматриваются признаки повышенной внушаемости».

По версии обвинения, Павлюченко как главарь банды заранее спланировал преступление: напоить новоселов, забрать у них деньги за продажу квартиры. Помочь ему должны были подельники. В ночь на 1 июня они пьяные пришли в гости якобы познакомиться. Принесли с собой самогон, напоили новоселов, но так и не узнали, где лежат деньги.

Затем убили всю семью. Сначала — 22-летнего Леончика: его избили до смерти за отказ отдать деньги. Потом расправились с остальными новоселами. На телах детей зафиксировано около 20 ударов, причем дети в момент нападения спали — их убили как нежелательных свидетелей. Двое взрослых были задушены. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Завладев деньгами и велосипедом, обвиняемые скрылись с места преступления.

«Если посчитаете виновным — прошу смертную казнь»



Дом, в котором произошло убийство, в апреле 2019 года. В октябре в доме, где никто не живет, сгорела крыша. Как говорят местные, виновных в пожаре не нашли. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

30 марта 2020 года началось новое рассмотрение дела об убийстве семьи. Напомним, обвинение опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин.

«Проведены судебные ольфакторные экспертизы запаховых следов, методика которых позволяет выявить и идентифицировать запаховые следы человека при условии консервации их кровью. По дополнительному заключению экспертов в запаховой пробе с толкушки выявлены запаховые следы, которые принадлежат Клебче, в запаховых пробах фрагмента кирпича и фрагмента наличника выявлены запаховые следы, которые происходят от Ракутина», — указано в определении Верховного суда.

При этом по приговору Могилевского областного суда вещдоки, в том числе и толкушка, и кирпич, должны были уничтожить после вступления в силу приговора — в 2007 году. Дом, где произошло убийство, сгорел за полгода до начала слушания в суде — в октябре 2019 года. В доме никто не жил, виновных в пожаре не нашли.

Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин и Геннадий Соловьев на суде заявляют о своей невиновности — как и на процессе 13 лет назад. Сегодня, 24 ноября, они начали выступать с последним словом.

Ракутин был краток. Он сказал, что не совершал преступления. Что давал признательные показания из-за страха за жену и детей. И напомнил о некоторых деталях своих показаний, которые говорят о его невиновности.

Павлюченко также был немногословен. Он подчеркнул, что невиновен и что обвинение и следствие так и не предъявило суду железобетонных доказательств вины обвиняемых в убийстве. «А в таком обвинении предположения недопустимы», — сказал Павлюченко.

Последнее слово Соловьева длилось около часа. Он зачитывал ранее заготовленную речь, очень подробно останавливаясь на деталях обвинения, показаний свидетелей. Соловьев подчеркнул, что считает показания бывшего обвиняемого, а теперь свидетеля Александра Клебча враньем и обратил внимание на их противоречивость.

Упомянул Соловьев и показания эксперта, который в суде подтвердил, что невозможно стереть свои отпечатки пальцев и оставить чужие (речь шла о металлических кружках, из которых якобы обвиняемые пили алкоголь вместе с убитыми). Что на этих же кружках, окурках в доме убитых были следы хозяев и «неустановленного биологического лица», и чьи это следы — до сих пор не известно.

— Прошу с полной ответственностью подойти к решению данного вопроса (вынесения приговора. — TUT.BY), проанализировать все мелочи этого уголовного дела, невзирая на все препятствия извне, — обратился к суду Геннадий Соловьев. — Прошу справедливо рассмотреть материалы и вынести справедливый приговор. Если вы, высокий суд, считаете, что я имею к этому [убийству] отношение, тогда прошу применить ко мне высшую меру наказания — смертную казнь. Все хотят одного: чтобы были наказаны лица, которые совершили это преступление. И для многих так: если тебя обвинили в таком преступлении, значит, ты и виновен. Я никогда не видел, не знал потерпевших. Я говорю в категорической форме: я этого преступления не совершал и никакого отношения к нему не имею. Прошу отпустить меня домой.

Прокурор запросил для Павлюченко и Соловьева по 25 лет лишения свободы, для Юшкевича и Ракутина — пожизненное заключение. На следующем заседании свое последнее слово скажет обвиняемый Сергей Юшкевич.