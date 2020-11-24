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На памятнике с иконой в Куропатах вандалы написали «Вернем практику НКВД»

24.11.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Куропатах вандалы написали на камне с иконой «Вернем практику НКВД».


Фото: www.facebook.com/kirill.lojko.1

В урочище Куропаты в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. В урочище кроме крестов есть также большие камни с иконами, говорят, их больше 40.

Автор, который расписывает камни, — Анатолий Кузнецов, художник минского Свято-Воскресенского прихода. Кузнецов рассказывал журналистам, что видит на валунах изображения святых.

На Голгофе, совсем рядом с новым монументом, есть один из таких камней с иконой, на нем — мемориальная табличка, появившаяся еще при советской власти: написано, что здесь установят памятник. Сегодня минчане заметили, на памятнике появилась циничная надпись «Вернем практику НКВД».

 
 
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В урочище Куропаты в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. В урочище есть большие камни с иконами, говорят, их...
 
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