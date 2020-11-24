Гродненскому журналисту, у которого после задержания были сломаны руки, пришел ответ из СК

Источник материала: Tut.by

Гродненский журналист Руслан Кулевич и его жена Татьяна получили ответ на свое заявление о насилии со стороны силовиков: после задержания гродненца 11 августа у него были сломаны обе руки. Следственный комитет по данным фактам в возбуждении уголовного дела отказал.



Фото: предоставлено героем материала

Напомним, гродненского журналиста Руслана Кулевича и его жену Татьяну задержали в магазине на ул. Дарвина 11 августа, где пряталось несколько человек, в том числе и журналисты TUT.BY.

В самом магазине силовики ударили Руслана по голове, а потом вытащили из помещения и посадили в автозак. Татьяну также задержали. Ее отпустили поздно вечером, а Руслана осудили на семь суток за участие в несанкционированном мероприятии. Однако в тот момент около магазина на площадке рядом с ротондой находилось около 15 человек. Они были без плакатов и флагов, никто не выкрикивал никаких лозунгов.



Так выглядела площадка рядом с магазином и ротондой за несколько минут до приезда силовиков. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Когда к месту, где находились люди, подъехал автозак, военная машина и бус с затемненными стеклами, часть людей забежали в магазин, туда же ворвались и силовики. Они стали кричать и выволакивать из помещения спрятавшихся гродненцев.

Руслан рассказывал, что его вместе с остальными задержанными привезли в РОВД Октябрьского района.

— Двери автозака открылись, я увидел два ряда милиционеров в черных масках и с дубинками. Меня положили на землю и стали выкручивать руки и ноги. Все смеялись и махали дубинками. На мои крики, что я журналист, они никак не реагировали. Били ли меня там, я уже не помню, но в тот момент у меня уже болели руки и нога. Несколько милиционеров потащили меня в закрытое место, где сказали стоять лицом к стене. Из-за сильной боли я сел на бетонный пол. В течение 10 минут туда стали приводить других задержанных. В основном это были молодые парни, которые не понимали, за что их задержали и избили, — говорил Руслан.





Ему присудили 7 суток ареста, но 13 августа выпустили.

— Просто сказали идти домой, — говорил в августе Руслан. Позже оказалось, что у журналиста сломаны две руки, он был госпитализирован и несколько дней провел в больнице.

Потом и Руслан, и Татьяна написали заявление в Следственный комитет. И вот оттуда пришел ответ.

«В соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь уведомляю вас о том, что по факту причинения Вам 11.08.2020 телесных повреждений на основании п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — написано в ответе от Следственного комитета. То есть уголовное дело не может быть возбуждено «за отсутствием в деянии состава преступления».

— Это единственный документ, который мы получили. Притом ответ один на двоих. Когда я был в СК, молодой следователь говорил, что хочет разобраться и наказать причастных сотрудников. Он был против насилия, у него тоже какой-то знакомый пострадал вроде в Минске или в Гродно. Честно говоря, я ожидал такой ответ, так как такие же отказы приходят всем. Не был удивлен, но сейчас я сам пытаюсь разобраться в своем деле: ищу свидетелей, общался с несколькими сотрудниками ОМОНа и милиции. Пока не знаю, буду ли обжаловать отказ о возбуждении уголовного дела. Однако еще в сентябре суд Гродненской области отменил решение суда Октябрьского района города по административному делу в отношении меня. Обещали заново рассмотреть дело, но все сроки вышли. По закону я могу потребовать компенсацию за пребывание в «отеле», но на днях пришла бумага, что я должен оплатить 13 рублей за нахождение в ИВС, — рассказал Руслан.