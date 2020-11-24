В Светлогорске штрафуют и выселяют салон красоты - он тоже не работал 26 октября

Источник материала: Tut.by

К владелице светлогорского салона красоты «Бьюти бар», не работавшего 26 октября, пришли с проверкой, выписали штраф, а теперь еще и расторгают договор аренды.





Владелица «Бьюти бара» Диана рассказывает TUT.BY, что 26 октября устроила в салоне сандень. Не скрывает, что мыла и убирала помещение в знак солидарности с белорусским народом. А уже во вторник ей позвонили из исполкома.

— Задали всего два вопроса: работаю ли я как ИП и арендую ли помещение. В пятницу пожаловал пожарный инспектор с мониторингом, он длился три дня, и по итогу мне были выданы несколько рекомендаций. Я их параллельно выполняла. И уже все выполнила, но в последний день мониторинга пожарные пришли с проверкой и составили протокол, — говорит Диана.

В постановлении Государственного пожарного надзора говорится о трех нарушениях, которые допустила Диана: не разработала противопожарную инструкцию, не прошла подготовку по программам пожарно-технического минимума, не обеспечила помещение средствами первичного пожаротушения.

Диана дополняет, что пожарный извещатель в помещении был, но реагировал на задымление слабо, огнетушитель тоже присутствовал, просто нужно было продлить сроки его действия,. Все недостатки, уверяет она, были оперативно устранены, а постановление все равно пришло.





Диана уверена: проверку в день мониторинга проводить не имели права, штрафовать ее — тоже.

— Протокол составили на несуществующее юридическое предприятие, ведь парикмахерские и косметические услуги не являются предпринимательской деятельностью. То есть я не субъект хозяйствования, а самозанятое лицо, к которому предъявляемые требования не относятся, и декрет 7, на который ссылаются проверяющие, на меня не распространяется, — объясняет девушка. Свою жалобу она оправила в отдел по ЧС.





Но тут новая напасть: арендатор КЖУП «Светоч» уведомил о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. К 26 ноября Диана должна освободить помещение.

Напомним, в понедельник, 26 октября, некоторые заведения и организации в Гомеле и области были закрыты. Одни объяснили, что не работают по техническим причинам, другие — из-за переучета или инвентаризации. А некоторые открыто признались, что присоединяются к забастовке.

У всех, кто не вышел в тот понедельник на работу, теперь проблемы. Кто-то закрылся на время, а кто-то навсегда. Как, например, корчма «Будзьма»: проверяющие выписали владельцам огромные штрафы, а арендатор расторг договор аренды.

Нашли недочеты и в Becker Bar, а когда там их устранили, арендодатель — коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Центральное» — после 15 лет сотрудничества также внезапно расторгло с баром договор .

Закрываются после внеплановых проверок некоторые магазины пекарни «Хлебная майстэрня». Заявивший о забастовке в понедельник индивидуальный предприниматель из Петрикова Александр Яворский сообщил TUT.BY, что с ним расторгнут договор аренды помещения, в котором размещался его магазин «Салема». Также возникли проблемы и у бара RED PUB.