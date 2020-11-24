|
Генпрокуратура передала в суд дело иностранца, который до смерти избил 6-летнего пасынка
24.11.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске будут судить иностранца, который до смерти избил своего 6-летнего пасынка. Об этом
Трагедия произошла 22 мая 2020 года. Тогда 33-летний иностранный гражданин избил своего 6-летнего пасынка, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами, прямо на глазах 8-летней сестры ребенка — мальчик умер на месте.
Как выяснилось, еще с начала ноября 2019 года иностранец неоднократно избивал детей своей супруги, однако тогда инциденты обходились без серьезных травм.
Мужчину заключили под стражу. За многократные избиения детей, а также убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью он обвиняется по части 2 статьи 154 (Истязание) и части 2 статьи 139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Прокуратура Фрунзенского района столицы, разбираясь в обстоятельствах произошедшего, провела проверку. Как выяснилось, детей в поликлинике по месту жительства должным образом не обследовали, поместив в медкарту информацию о результатах их визуального осмотра, хотя на самом деле он не проводился.
Также оказалось, что представители школы только раз приходили к семье домой, а местный участковый милиционер вовремя не выявил, что в ней сложилась опасная для детей обстановка.
Как сообщается, по результатам проверки часть сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а некоторых уволили. Обвиняемого и его жену лишили родительских прав на дочь женщины и других детей пары.
Напомним, TUT.BY ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла в мае 2020 года. В результате прокурорской проверки того, можно ли было выявить неблагополучную семью, последовали выговоры и увольнения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)