Генпрокуратура передала в суд дело иностранца, который до смерти избил 6-летнего пасынка

Источник материала: Tut.by

В Минске будут судить иностранца, который до смерти избил своего 6-летнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трагедия произошла 22 мая 2020 года. Тогда 33-летний иностранный гражданин избил своего 6-летнего пасынка, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами, прямо на глазах 8-летней сестры ребенка — мальчик умер на месте.

Как выяснилось, еще с начала ноября 2019 года иностранец неоднократно избивал детей своей супруги, однако тогда инциденты обходились без серьезных травм.

Мужчину заключили под стражу. За многократные избиения детей, а также убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью он обвиняется по части 2 статьи 154 (Истязание) и части 2 статьи 139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Прокуратура Фрунзенского района столицы, разбираясь в обстоятельствах произошедшего, провела проверку. Как выяснилось, детей в поликлинике по месту жительства должным образом не обследовали, поместив в медкарту информацию о результатах их визуального осмотра, хотя на самом деле он не проводился.

Также оказалось, что представители школы только раз приходили к семье домой, а местный участковый милиционер вовремя не выявил, что в ней сложилась опасная для детей обстановка.

Как сообщается, по результатам проверки часть сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а некоторых уволили. Обвиняемого и его жену лишили родительских прав на дочь женщины и других детей пары.

Напомним, TUT.BY ранее сообщал обстоятельства трагедии: 38-летняя мать вернулась из магазина и в одной из комнат увидела, что ее сын лежит на кровати без сознания, а другие дети пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам — те после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. Пока женщины не было дома, с детьми находился ее муж.