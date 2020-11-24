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В Витебске глава МВД открыл новое здание милиции, которое строили более 5 лет

24.11.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. В церемонии участвовал министр внутренних дел Иван Кубраков.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Новое здание райотдела милиции находится на улице Терешковой, 24 — рядом с индустриально-педагогическим колледжем. Раньше Октябрьский РОВД почти 25 лет размещался на улице Суворова.

В трехэтажном здании располагаются дежурная часть, комнаты для допросов, камеры для временно задержанных, рабочие кабинеты, тир, актовый, тренажерный и спортивный залы, раздевалки, душевые.

Отдельный вход сделали для паспортного стола. На территории находятся гараж для автозаков, стоянка.

РОВД начали строить в 2014 году. В мае того года в стену строящегося здания заложили символическую капсулу. В нее поместили нагрудный знак «Вiцебская мiлiцыя», номер областной милицейской газеты «02» и послание потомкам от властей области и города.

На церемонии закладки капсулы сообщили, что ее собираются вскрыть в 2056 году — на 100-летие образования Октябрьского РОВД Витебска. А само здание планировали открыть уже через год после начала строительства — в 2015-м, сообщали местные газеты. Потом сроки сдачи объекта неоднократно переносили.

24 ноября министр внутренних дел Иван Кубраков представил личному составу УВД Витебского облисполкома нового начальника управления — полковника Андрея Любимова.

 
Теги: Витебск
 
 
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В трехэтажном здании располагаются дежурная часть, комнаты для допросов, камер для временно задержанных, рабочие кабинеты, тир, актовый, тренажерный и спортивный...
 
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