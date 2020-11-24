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В Витебске глава МВД открыл новое здание милиции, которое строили более 5 лет
24.11.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. В церемонии участвовал министр внутренних дел Иван Кубраков.
Новое здание райотдела милиции находится на улице Терешковой, 24 — рядом с индустриально-педагогическим колледжем. Раньше Октябрьский РОВД почти 25 лет размещался на улице Суворова.
В трехэтажном здании
Отдельный вход сделали для паспортного стола. На территории находятся гараж для автозаков, стоянка.
РОВД
На церемонии закладки капсулы сообщили, что ее собираются вскрыть в 2056 году — на 100-летие образования Октябрьского РОВД Витебска. А само здание планировали открыть уже через год после начала строительства — в 2015-м,
24 ноября министр внутренних дел Иван Кубраков представил личному составу УВД Витебского облисполкома нового начальника управления — полковника Андрея Любимова.
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В трехэтажном здании располагаются дежурная часть, комнаты для допросов, камер для временно задержанных, рабочие кабинеты, тир, актовый, тренажерный и спортивный...
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