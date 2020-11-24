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КГБ завершил дело Белгазпромбанка, Бабарико вину не признал
24.11.2020 17:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», - отмечают в КГБ.
Уточним, что ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).
Дело Белгазпромбанка
На фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдаются многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимал участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными,
На белорусском телевидении неоднократно
16 июля Комитет госконтроля Беларуси
14 июля на заседании ЦИК Лидия Ермошина
О встрече в СИЗО
Александр Лукашенко 10 октября
По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
В конце октября из тюрьмы выпустили юриста Координационного совета Лилию Власову, которая тоже присутствовала на встрече в СИЗО. Она рассказала, что Виктору Бабарико Лукашенко выставил определенные условия, при которых отпустит на свободу. В чем они заключаются, Власова не сказала, так как считает, что не имеет на это права.
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Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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