КГБ завершил дело Белгазпромбанка, Бабарико вину не признал

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Информация об этом размещена на сайте КГБ. Там сказано, что все фигуранты, кроме самого Виктора Бабарико, признали свою вину в «инкриминируемых преступлениях».

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», - отмечают в КГБ.

Уточним, что ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).

Дело Белгазпромбанка

На фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдаются многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимал участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.

На белорусском телевидении неоднократно рассказывали о преступной деятельности Белгазпромбанка и его руководства.

16 июля Комитет госконтроля Беларуси сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в Белгазпромбанке и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ.

14 июля на заседании ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений несмотря на то, что суда над ним еще не было. В результате Бабарико не зарегистрировали кандидатом. Валерия Цепкало - также, хотя ранее ЦИК признал свои ошибки в подсчете подписей.

О встрече в СИЗО

Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому Лукашенко поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

В конце октября из тюрьмы выпустили юриста Координационного совета Лилию Власову, которая тоже присутствовала на встрече в СИЗО. Она рассказала, что Виктору Бабарико Лукашенко выставил определенные условия, при которых отпустит на свободу. В чем они заключаются, Власова не сказала, так как считает, что не имеет на это права.