От задержаний до уголовных дел. Как ужесточались репрессии против журналистов после выборов-2020

Источник материала: Tut.by

Репрессии в отношении журналистов в Беларуси за последние четыре месяца резко трансформировались — от задержаний для проверки документов до уголовных дел. Сейчас уже никого не удивишь тем, что журналист, выполняя свою работу, не вернулся домой и оказался на «сутках». А в последнее время три журналистки, включая корреспондента TUT.BY Катерину Борисевич, проходят по уголовным делам и находятся под стражей. Журналисты за решеткой — это новая реальность и особенность нынешнего времени.



Журналисты TUT.BY вместе с главным редактором Мариной Золотовой стоят с плакатами в поддержку задержанных коллег перед РУВД Октябрьского района. Минск, 2 сентября 2020 года. Шестеро журналистов разных СМИ были задержаны накануне во время работы на акции протеста. Суд признал их виновными в участии в этой акции и приговорил к трем суткам административного ареста. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БАЖ: со дня выборов президента журналистов задерживали 363 раза

Белорусская ассоциация журналистов ведет свой подсчет задержаний журналистов в Беларуси с 9 августа, дня выборов президента — сейчас в списке 363 задержания. Сюда включены факты задержаний не только журналистов белорусских медиа, но и иностранных. По подсчетам Белоруской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования, а речь идет не только о задержаниях, стали 390 журналиста, из которых 77 прошли через административный арест.



Катерина Борисевич за решеткой уже пять суток. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На 24 ноября 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам: это журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, журналистка TUT.BY и «Новы Час» Александра Квиткевич, журналистки «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, журналисты «Белапан» Максим Лаврецкий, Юлия Котская, Андрей Шавлюго, Андрей Рябчик, журналисты Олег Груздилович, Игорь Корней, Марина Кастылянченко и Катерина Медведева.

Журналистов задерживали и до выборов, на них составляли протоколы по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Это несмотря на то, что журналисты, освещая событие или акцию протеста, в принципе не могут быть ее участниками. А за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста есть статья в уголовном кодексе — ст. 198 УК.



Александра Квиткевич отбывает 15 суток ареста по итогам суда по ст. 23.34 КоАП

До 9 августа, журналисты, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат», часто после задержаний получали протоколы и по ст. 22.9 КоАП (Hарушение законодательства о средствах массовой информации). Дело в том, что МИД не аккредитовывает «Белсат» в Беларуси, а сотрудничающие с телеканалом журналисты регулярно получают штрафы, просто потому что формально у них нет этой аккредитации.

Однако после выборов задержания журналистов приобрели настолько массовый характер, что сотрудников медиа задерживают во время работы практически на каждой акции протеста. И если еще в августе не все журналисты уходили с протоколами и не всех судили, их привозили в РУВД «для установления личности и проверки документов», то сейчас ситуация противоположная: корреспонденты сидят на сутках, а на семерых журналистов завели уголовные дела.

Катерине Борисевич, которая оказалась за решеткой из-за публикации комментария к медицинскому документу . В нем сообщалось, что в крови погибшего Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя, в то время как официальные лица говорили что он был пьян. Родные Романа претензий к СМИ не имеют. Тем не менее корреспондент оказалась в изоляторе по уголовному делу — ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).





Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова тоже стали фигурантками уголовного дела, но по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Хотя девушки просто вели прямой эфир из квартиры на «Площади перемен» в Минске 15 ноября. Это двор, где избили, а потом задержали погибшего Романа Бондаренко. Сейчас журналистки под стражей.

Еще трое журналистов, сотрудничающих с телеканалом, — подозреваемые по такой же статье УК. Это Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Они не под арестом.

Но это не все журналисты, на которых завели уголовные дела. Например, главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу по ст. 188 УК (Клевета). Поводом стало опубликованное на сайте издания интервью одного из диджеев, включившего во время официального мероприятия в Киевском сквере столицы песню Виктора Цоя «Перемен». В материале в том числе идет речь о бывшем замминистра внутренних дел и нынешнем помощнике президента — инспекторе по Минску Александре Барсукове.

Журналистов TUT.BY с лета задерживали 37 раз

С лета 2020 года сотрудников TUT.BY во время выполнения редакционных заданий задерживали 37 раз, речь идет о 18 журналистах и фотографах. Это наши коллеги Елена Толкачева, Ольга Комягина, Екатерина Гордеева, Станислав Коршунов, Татьяна Матвеева, Алесь Пилецкий, Алексей Судников, Юлия Альгерчик, Александра Квиткевич, Катерина Борисевич, Надежда Калинина, Вадим Замировский, Всеволод Зарубин, Владимир Гридин, Станислав Шаршуков, Елена Бычкова, Анжелика Василевская и Александра Эльбаум.



Алексей Судников выходит из изолятора на Окрестина в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас за решеткой, кроме Катерины Борисевич, находится арестованная на 15 суток по ч. 1 ст. 23.34 Александра Квиткевич. Также на доработку отправлены дела по ст. 23.34 КоАП Елены Толкачевой и Юлии Альгерчик.

Несколько человек из редакции уже отсидели свои сутки ареста. Например, еще в сентябре по трое суток получили Надежда Калинина и Алексей Судников, 11 суток отсидел Владимир Гридин, по 15 суток — фотограф Вадим Замировский и видеограф Всеволод Зарубин.



День, когда фотограф TUT.BY Вадим Замировский и видеограф Всеволод Зарубин вышли из изолятора. Фото: TUT.BY

К нашим журналистам применяли силу: например, корреспондента в Бресте Станислава Коршунова при задержали били резиновыми дубинками по ногам и пояснице, а фотографа Вадима Замировского побили в микроавтобусе.

Говоря о силовых методах, нельзя не вспомнить историю журналистки «Нашей Нивы» Натальи Лубневской. Она получила огнестрельное ранение, когда освещала акцию протеста и провела в больнице 38 дней.

«Никогда раньше в Беларуси такого шквала репрессий против журналистов не было»

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий говорит, что в этом году белорусская власть фактически объявила войну журналистам.

— Никогда раньше в Беларуси такого шквала репрессий против журналистов не было. Причем власть продолжает закручивать гайки. Сначала журналистов задерживали и отпускали, потом стали задерживать, составлять протоколы и судить. Сначала давали по трое суток, сейчас дают по 15 суток. Но самое главное, что сейчас пошло в ход уголовное преследование, — говорит он.

По мнению эксперта, сегодня «власти рассматривают журналистов и медиа, как какую-то силу, которая якобы выводит людей на протесты».

— Власти, наверное, это видят так, что информация подталкивает людей к участию в протестной акции. Но очевидно, что не Катерина Борисевич виновата в том, что в крови Романа Бондаренко не было спирта. Так и по всем другим кейсам. Можно обвинять «Белсат», что он якобы разжигает какие-то групповые действия, но «Белсат» просто показывает ситуацию, которая происходит в стране. Цель властей очевидна — заставить журналистов держать себя в рамках и не освещать уличные протесты. Простыми словами происходит выдавливание журналистов с улицы.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Борис Горецкий отмечает, что, несмотря на репрессии по отношению к журналистам, корреспонденты продолжают работать и качество журналистики не ухудшилось, однако, фоторепортажей с воскресной акций протеста стало меньше.

— Мультимедийного контента сейчас стало меньше, потому что люди очень сильно собой рискуют. Если журналист выйдет в воскресенье сделать репортаж — очень большая вероятность, что его задержат и отнимут камер. С другой стороны, все события все равно остаются на виду, даже если там нет журналиста с камерой — информацию сегодня скрыть очень тяжело.

По оценкам Горецкого, давление на журналистов и медиа только нарастает.

— Еще недавно, например, газета «Народная Воля» могла печататься за рубежом и распространяться в Беларуси, но с каждым днем гайки все закручивают. Наверное, работа журналистов настолько раздражает власть, что просвета вообще не видно.