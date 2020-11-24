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«0 промилле». Медики из БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой. TUT.BY присоединился
24.11.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медики больницы скорой помощи сегодня провели акцию солидарности с задержанным коллегой. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY.
Сегодня в Минске прошла акция солидарности врачей больницы скорой медпомощи. Медики держали в руках листы с надписью «0‰». Их коллега находится
Присоединились к перфомансу врачей и сотрудники TUT.BY. Журналист редакции Катерина Борисевич также в СИЗО КГБ уже пятые сутки.
Врачу и журналисту вменяют ч.3. ст. 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».
На TUT.BY был
За избиение Романа Бондаренко никого не задержали, уголовного дела тоже нет.
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«0 промилле». Медики из БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой. TUT.BY присоединился
Медики больницы скорой помощи сегодня устроили акцию солидарности с задержанным коллегой. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY.
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