«0 промилле». Медики из БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой. TUT.BY присоединился

Источник материала: Tut.by

Медики больницы скорой помощи сегодня провели акцию солидарности с задержанным коллегой. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY.

Сегодня в Минске прошла акция солидарности врачей больницы скорой медпомощи. Медики держали в руках листы с надписью «0‰». Их коллега находится в СИЗО КГБ , его подозревают в разглашении медицинской тайны.





Присоединились к перфомансу врачей и сотрудники TUT.BY. Журналист редакции Катерина Борисевич также в СИЗО КГБ уже пятые сутки.

Врачу и журналисту вменяют ч.3. ст. 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».





На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян.

За избиение Романа Бондаренко никого не задержали, уголовного дела тоже нет.