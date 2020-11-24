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«0 промилле». Медики из БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой. TUT.BY присоединился

24.11.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медики больницы скорой помощи сегодня провели акцию солидарности с задержанным коллегой. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY.

Сегодня в Минске прошла акция солидарности врачей больницы скорой медпомощи. Медики держали в руках листы с надписью «0‰». Их коллега находится в СИЗО КГБ, его подозревают в разглашении медицинской тайны.


Присоединились к перфомансу врачей и сотрудники TUT.BY. Журналист редакции  Катерина Борисевич также в СИЗО КГБ уже пятые сутки.

Врачу и журналисту вменяют ч.3. ст. 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».


На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян.

За избиение Романа Бондаренко никого не задержали, уголовного дела тоже нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики больницы скорой помощи сегодня устроили акцию солидарности с задержанным коллегой. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY.
 
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