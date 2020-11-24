«Все разобрано под ноль». Гостиницы Бреста бронируют места на Рождество и Новый год

Источник материала: Tut.by

Туристы разбирают номера в гостиницах Бреста под новогодние и рождественские праздники, пишет «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: adromy4.livejournal.com

В преддверии 2021 года в самой крупной гостинице Бреста «Интурист» — аншлаг.

— Желающих отметить Новый год в Бресте в два раза больше, чем мест в гостинице, — сообщил замдиректора гостиницы Эрнест Николайчук.

Как и в прошлые годы, на каждое место в комплексе претендуют два гостя. Большинство тех, кто сегодня стоит в листе ожидания, — российские группы туристов. Летом, когда границы в нашу страну были открытыми для въезда, россияне охотно посещали Брест. Так как Европа закрылась, наш город — чаще для россиян транзитный — был для многих конечным пунктом вояжа.

— Все разобрано под ноль, — сообщили редакции в отделе бронирования гостиницы «Буг», — в день католического Рождества в нашем отеле нет ни одного свободного места. Все 79 номеров гостиницы забронированы — как туристическими группами, так и частными лицами. Самой востребованной датой стала новогодняя ночь. В период с 31 декабря по 1 января подавляющее число мест в гостинице занято.

Гостиница «Веста» тоже ожидает гостей в период новогодних и рождественских торжеств. Постоянный партнер отеля, минская турфирма «Виаполь», заявила о традиционной броне на новогодние даты и готова привезти туристов при благоприятных обстоятельствах. По крайней мере на уровне ожиданий цепочка между потенциальными туристами, турфирмой и базой для размещения не прервалась. Кроме того, в «Весте» с 31 декабря по 2 января ожидают группу из 15 человек — белорусские туристы пожелали встретить новогоднюю ночь в Бресте.

— Тенденция, конечно, сильно изменилась, — рассказали редакции в отделе бронирования «Весты», — в условиях ограниченной географии перемещения у нас чаще стали останавливаться гости из других регионов Беларуси: из Витебска, Гродно. Так как групповой туризм утратил былую массовость, люди приезжают семьями. Очень заметно желание людей отдохнуть от обыденности, сменить обстановку, посетить новые места. Наши гости открывают для себя Брест, приятно видеть, что они чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими. Меньше всего мы боимся за наши «люксы». Эти номера всегда востребованы. Даже в этот трудный для гостиничного бизнеса период их бронируют транзитные пассажиры и наши постоянные клиенты — командированные из Польши, Чехии и других соседних государств.

На лучшее надеются и в гостинице «Беларусь» — здесь отметить новогоднюю ночь рассчитывают 150 гостей. Партнеры отеля, минские турфирмы, на сегодня обеспечили бронирование мест «Беларуси» в самый пик новогодних торжеств: с 29 декабря по 2 января. Речь идет о туристических группах из России, которые остаются на низком старте. Если Беларусь откроет границы хотя бы за неделю до Нового года, туристы смогут успеть отдать свои деньги в индустрию гостеприимства и развлечений нашей страны.