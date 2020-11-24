«К нему применяли силу». Мама подозреваемого в хулиганстве брестчанина с видео МВД - о задержании сына

Источник материала: Tut.by

23 ноября МВД опубликовало видео о задержании группы брестчан, которые подозреваются в преступлениях против общественной безопасности. В одном из них брестчанка Татьяна Силич узнала своего сына Сергея. На камеру парень признается в том, что жег покрышки, а также присутствовал при замыкании рельсов и видел, как камнем разбили окно в опорном пункте милиции.

Видео: МВД

Супругов Ольгу и Сергея Силичей задержали рано утром 11 ноября, когда они были на даче у родственников. В доме вместе с родителями спали двое детей.

— Сначала их задержали на 72 часа по подозрению в блокировании железной дороги. Так нам сказали при обыске. Через 72 часа им сказали, что они подозреваются в злостном хулиганстве, совершенном группой лиц, — рассказала мать Сергея Татьяна.



Лицо Сергея на видео заблюрили. Фото: Скрин-шот видео

Ольга Силич вышла из брестского СИЗО под обязательство о явке вечером 23 ноября, через несколько часов после того, как видео с признаниями ее мужа Сергея было опубликовано на YouTube-канале МВД. Сергей все еще находится под стражей. С ним встречался адвокат.

— Пока обвинение не предъявили. Только ролик милиция выпустила. При задержании к нему применяли силу. Когда адвокат пришла к нему, он был прикован наручниками. Она попросила вызвать скорую. Скорая его осмотрела, что хотя бы нет переломов. Через день скорую ему опять вызывали в изолятор потому, что очень болела спина. На госпитализацию его не увозили, — рассказала Татьяна.

Напомним, по Бресте задержали подозреваемых в хулиганстве">данным Следственного комитета, в середине октября несколько человек разместили на видных местах в Бресте чучела с оскорбительными надписями в адрес милиционеров и представителей власти, а также разрисовали заборы незарегистрированной символикой.

Кроме того, 29 октября они замкнули проволокой рельсы, выведя тем самым из строя систему сигнализации железнодорожного транспорта, что повлекло задержку движения поездов. После остановки поезда один из мужчин, открыв кран, развоздушил тормозную систему поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. А спустя несколько дней — 8 и 9 ноября — они же подожгли покрышки на проезжей части и разбили окно в опорке.

По уголовному делу задержали девять человек. Пять из них находятся под стражей. Двум предъявлено обвинение по статье о злостном хулиганстве, совершенном повторно, группой лиц.