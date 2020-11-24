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Журналиста «МБХ медиа» депортировали из Беларуси после 15 суток административного ареста
24.11.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналист «МБХ Медиа» Роман Попков вынужден был уехать из Беларуси. Об этом он
— У белорусских властей очень простая формулировка, объясняющая мое насильственное выпиливание из страны: «депортация в интересах общественной безопасности». Вынуждена была уехать вместе со мной и моя жена, журналист Елена Боровская — у нее также была реальная угроза ареста, документы на административное задержание уже готовились, — написал Попков.
Журналист обещает позже подробнее рассказать о 15 сутках своего ареста и о том, с кем ему довелось сидеть на Окрестина.
Попкова, напомним,
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Его депортировали в «интересах общественной безопасности».
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