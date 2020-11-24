Журналиста «МБХ медиа» депортировали из Беларуси после 15 суток административного ареста

Источник материала: Tut.by

Журналист «МБХ Медиа» Роман Попков вынужден был уехать из Беларуси. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



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— У белорусских властей очень простая формулировка, объясняющая мое насильственное выпиливание из страны: «депортация в интересах общественной безопасности». Вынуждена была уехать вместе со мной и моя жена, журналист Елена Боровская — у нее также была реальная угроза ареста, документы на административное задержание уже готовились, — написал Попков.

Журналист обещает позже подробнее рассказать о 15 сутках своего ареста и о том, с кем ему довелось сидеть на Окрестина.

Попкова, напомним, задержали 7 ноября во время традиционного субботнего женского «демарша» с цветами. Суд Московского района наказал его 15 сутками административного ареста за «участие в несанкционированной массовой акции».