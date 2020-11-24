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В Минске уже третьи сутки ищут 48-летнюю женщину. Она ушла из дома в неизвестном направлении
24.11.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в воскресенье, 22 ноября, пропала 48-летняя женщина. Об этом сообщает ПСО «Ангел».
Балашова (Фридрих) Ольга Валерьевна проживает в Минске по улице Волгоградской. В воскресенье она ушла из дома около 11.00 в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Всех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить об этом ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033. Либо по телефону 102.
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Всех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить об этом ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033. Либо по телефону 102.
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