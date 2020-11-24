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Пропал журналист Игорь Ильяш - муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой

24.11.2020 21:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске уже несколько часов не выходит на связь журналист Игорь Ильяш. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.


Фото: Белсат

Телефоны Ильяша отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали к квартире, где Игорь проживает с Екатериной, двери им никто не открыл.

Приехавший брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. На документе не видно ни имен, проводивших обыск, ни на каком основании изъяли технику.

Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.

Напомним, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева — фигурант уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года.

Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.

 
Теги: Минск
 
 
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Приехавший брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. На документе не видно ни имен, проводивших...
 
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