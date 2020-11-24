В витрине в ЦУМе вырезали «свободу» из списка новогодних желаний

Источник материала: Tut.by

Вчера мы показывали, как выглядят новогодние витрины в ГУМе и ЦУМе. В ЦУМе за cтеклом — сказочные герои — Дед Мороз и эльфы в предновогодней суете. В одном из сюжетов Дед Мороз и эльф разбирают письма — на столе лежит список желаний. Недавно оттуда вырезали слово «свобода».





В одной из витрин ЦУМа — вот такой сюжет с письмами, Дедом Морозом и эльфом, который обнимает подарок. Со стола свисает список.

После публикации читатели заметили в списке желаний слова «книги», «телевизор», «дом», «катер», еще там были «машина» и «свобода». Некоторые даже увидели словосочетание «Мáшина свобода».

Это фото мы сделали 21 ноября. Вот так выглядел список.





А 24 ноября он уже выглядел укороченным. Заметно, что лист обрезан и склеен заново, а в списке желаний уже нет слова «свобода».



