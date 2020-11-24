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"Мы белорусы". Герой материала вынес из огня несколько десятков человек

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Герой нашего следующего материала вот уже 20 лет на страже безопасности. За время службы в МЧС Руслан Блоцкий на своих руках вынес из огня несколько десятков человек. Проект Агентства теленовостей "Мы белорусы".

 
Теги: Новости
 
 
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Герой нашего следующего материала вот уже 20 лет на страже безопасности. За время службы в МЧС Руслан Блоцкий на своих руках вынес из огня несколько десятков...
 
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