От жителей Волковыска на прямую линию поступило около двух десятков звонков

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В Волковыске сегодня прошла прямая линия с участием помощника президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Поступило около двух десятков звонков по самым разным проблемам: от качества воды и ремонта дорог до организации подвоза детей в школу и начислениях заработной платы. Так, жительница Волковыска, мама троих детей, озвучила просьбу ускорить строительство жилья для многодетных - ситуацию возьмут на контроль. К слову, в райцентре уже готовится к вводу 56-квартирный жилой дом, где 52 квартиры отведут для этой категории граждан.

Юрий Караев, помощник президента Беларуси - инспектор по Гродненской области: "Хочу отметить, что люди очень воспитанные. Называя свои проблемы, отдают должное властям, говорят, что сделано, что не оставили их без внимания. Много очень делается районными властями. Таких вот откровенных примеров какой-то бесхозяйственности, черствости, бездушия или чиновничества я как-то не услышал".

По всем поступившим обращениям будут приняты решения в ближайшее время. Жители региона получат письменные ответы в установленные законодательством сроки.