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Столица готовится к Новому году
25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Разноцветные фотозоны, фигурные игрушки и световые инсталляции. Минск примеряет новогодний наряд. На основных локациях продолжают устанавливать елки - всего их будет 33. Так, например, каркас около "Чижовка-Арены" уже почти смонтирован. Кстати, в прошлом году эта елка красовалась рядом с Дворцом спорта. Сменит прописку и шарообразное дерево около ратуши. В этом году оно засияет на площадке около Белгосцирка. Композицию там дополнит и тематическая фотозона-паровоз. Кстати, фрезерный станок по производству новогодних элементов сейчас работает практически без перерывов. Именно здесь художественную форму получают шары, звезды, снежинки.
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Разноцветные фотозоны, фигурные игрушки и световые инсталляции. Минск примеряет новогодний наряд. На основных локациях продолжают устанавливать елки - всего их...
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