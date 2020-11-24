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Столица готовится к Новому году

25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разноцветные фотозоны, фигурные игрушки и световые инсталляции. Минск примеряет новогодний наряд. На основных локациях продолжают устанавливать елки - всего их будет 33. Так, например, каркас около "Чижовка-Арены" уже почти смонтирован. Кстати, в прошлом году эта елка красовалась рядом с Дворцом спорта. Сменит прописку и шарообразное дерево около ратуши. В этом году оно засияет на площадке около Белгосцирка. Композицию там дополнит и тематическая фотозона-паровоз. Кстати, фрезерный станок по производству новогодних элементов сейчас работает практически без перерывов. Именно здесь художественную форму получают шары, звезды, снежинки.

 
Теги: Минск
 
 
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Разноцветные фотозоны, фигурные игрушки и световые инсталляции. Минск примеряет новогодний наряд. На основных локациях продолжают устанавливать елки - всего их...
 
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