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С. Рачков: Патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном
25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подготовка молодежи, патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном - таким мнением поделился Сергей Рачков во время посещения Института пограничной службы. Сегодня это учебное заведение высоко котируется и в нашей стране, и на постсоветском пространстве. Выпускники служат на границе, руководят погранзаставами, пунктами пропуска и частями. Сергей Рачков отметил, что в сложное в политическом плане для нашей страны время, внешние силы пытаются проверить белорусов на устойчивость.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы должны сегодня особое внимание уделить молодежи, уделить защите наших границ, в том числе нашей обороноспособности, безопасности внутри страны и уделить особое внимание в работе с молодежью. Поэтому вот это учреждение является флагманом. Оно занимается очень серьезно, профессионально всеми теми вопросами, о которых я сказал".
Сергей Рачков пообщался с руководством вуза, посетил музей, встретился с преподавателями и студентами института.
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С. Рачков: Патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном
Подготовка молодежи, патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном - таким мнением...
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