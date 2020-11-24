ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С. Рачков: Патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном

25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подготовка молодежи, патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном - таким мнением поделился Сергей Рачков во время посещения Института пограничной службы. Сегодня это учебное заведение высоко котируется и в нашей стране, и на постсоветском пространстве. Выпускники служат на границе, руководят погранзаставами, пунктами пропуска и частями. Сергей Рачков отметил, что в сложное в политическом плане для нашей страны время, внешние силы пытаются проверить белорусов на устойчивость.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  "Мы должны сегодня особое внимание уделить молодежи, уделить защите наших границ, в том числе нашей обороноспособности, безопасности внутри страны и уделить особое внимание в работе с молодежью. Поэтому вот это учреждение является флагманом. Оно занимается очень серьезно, профессионально всеми теми вопросами, о которых я сказал".

Сергей Рачков пообщался с руководством вуза, посетил музей, встретился с преподавателями и студентами института.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка молодежи, патриотическое воспитание и обучение высококлассных специалистов - основные приоритеты в образовании, особенно военном - таким мнением...
 
Новости дня
Новости общества
 
Блокировка дорог - 310-я статья Уголовного кодекса Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика