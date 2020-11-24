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Фейк про гродненского журналиста, которому в ИВС якобы сломали обе руки

25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На что только не идут борцы за так называемую справедливость в достижении своих малопонятных целей - угрозы, подкуп и обман. Правда, все тайное все равно становится явным.

Некоторые сайты сообщают, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела гродненскому журналисту Руслану Кулевичу, которому в ИВС якобы сломали обе руки. Напомним, Руслан задерживался за участие в беспорядках 11 августа в Гродно, а уже 13 числа был освобожден.

Сейчас на ваших экранах видео. Оно снято в этот же день, 13 августа, т.е. уже после освобождения. Герой видео позирует с собакой и даже машет рукой, заметьте, не в гипсе. А вот фото загипсованных рук, сделано 14-го. Выводы делайте сами.

 
Теги: Гродно
 
 
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На что только не идут борцы за так называемую справедливость в достижении своих малопонятных целей - угрозы, подкуп и обман. Правда, все тайное все равно становится...
 
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