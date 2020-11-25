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Подсказка Лукашенко, «дело Белгазпромбанка», акция «0 промилле» и вырезанная свобода - все за вчера

25.11.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Вот такую сильную и эмоциональную акцию солидарности устроили вчера медики БСМП. Их коллега — врач-анестезиолог Артем Сорокин — с 19 ноября находится в СИЗО. Генпрокуратура подозревает врача в разглашении медицинской тайны, якобы он распространил информацию, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола, причем это, по версии ведомства, «недостоверные сведения». Дома Артема ждут трое детей и жена, на работе — сотни пациентов и коллеги, которые рассказали нам о том, какой он человек, врач и друг. Напомним, по этому же делу задержана и наша коллега, журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Международная правозащитная организация Amnesty International признала медика и журналиста узниками совести.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вообще, нужно сказать, что репрессии в отношении журналистов за последние четыре месяца резко трансформировались — от задержаний для проверки документов до уголовных дел. Вот факты об этой новой реальности. Вчера три белорусских журналистки пополнили список политзаключенных.
  • В информационное поле вновь вернулось «дело Белгазпромбанка». «Банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу», — заверил Александр Лукашенко во время встречи с главой временной администрации банка Надеждой Ермаковой. И добавил, что судьбу банка он обсуждал с Путиным. К середине декабря у банка должно появиться новое руководство, поговорили с Надеждой Ермаковой о том, кто это может быть. Затем КГБ сообщил, что предварительное расследование уголовного дела закончено, топ-менеджерам банка предъявлены обвинения, все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико, признали свою вину.


  • Также во Дворце Независимости сегодня принимали послов. Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране, анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма», а также дал подсказку, как отстранить президента Беларуси от власти. По его словам, западные страны строят разные схемы воздействия на белорусскую власть, «готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как». Кстати, о влиянии Москвы: вот здесь у нас интервью с российским журналистом и общественным деятелем Николаем Сванидзе об этом (и не только).
  • Депутат Мингорсовета Павел Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова с просьбой включить в повестку дня следующей сессии вопросы, связанные с проходящими после выборов акциями протеста. Депутат просит рассмотреть вопросы освобождения политзаключенных, расследования насилия, а также возможности собираться на массовые мероприятия по заявительному принципу. Интересно, что ему ответят.
  • А пока у нас депутаты на заседаниях тему насилия после акций протеста не поднимают, завтра депутаты Европарламента планируют провести дебаты по поводу нарушения прав человека в Беларуси, и, «в частности убийство Романа Бондаренко».
  • Обновилась статистика по COVID-19 — новых случаев Минздрав зафиксировал чуть меньше, чем в предыдущие дни, но и тестов сделали меньше. Тем временем, 6-й роддом в столице стал инфекционным.
  • Министр обороны Виктор Хренин заявил, что белорусские Вооруженные силы собираются расширить участие в международных миротворческих миссиях. Разбираемся, куда могут поехать миротворцы из Беларуси и что для этого нужно.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • С момента смерти Александра Вихора, задержанного в первый вечер белорусских протестов, прошло уже более трех месяцев. Дело не возбуждено. Но и не закрыто. Следственный комитет снова продлил сроки проверки, назначены дополнительные комплексные судебно-медицинские экспертизы. А на днях в местной газете СК подробно рассказал, что происходило с Вихором от момента задержания до его смерти. И у семьи возникли новые вопросы.


  • 15 лет назад в деревне Большая Мощаница Белыничского района убили семью из шести человек. В деревне они успели прожить несколько дней после переезда из райцентра, где продали 3-комнатную квартиру, обремененную долгами за неоплату коммунальных услуг. На следующий день задержали пять подозреваемых, затем их судили и оправдали, но через 14 лет всех задержали снова — и снова обвиняют в том же убийстве. Вот что говорят обвиняемые в своем последнем слове.
  • А вот здесь рассказываем еще об одном судебном процессе: военного пенсионера обвиняют в убийстве рабочего «Беларуськалия» — они не сошлись политическими взглядами.
  • Экономический суд возобновил рассмотрение дела по иску Мининформа к TUT.BY. В суде было заявлено, что портал нарушил право читателей на достоверную информацию из госорганов. Стороны высказали свою позицию по иску, рассмотрение дела продолжится 3 декабря.
  • Суды продолжают рассматривать дела участников акций протеста. Вчера по 15 суток получили актер и певец Илья Черепко-Самохвалов, а также топ-менеджер EPAM. Кстати, белорусы создали карту судов, на которой видна статистика штрафов и суток ареста.
  • Минздрав рассказал, сколько детей остается в больнице после массового отравления в одной из столичных школ. Родители говорят, что пока идет эпидрасследование, дети перестали питаться в столовой и перешли на ссобойки. Правда, вчера администрация школы больше не разрешила приносить еду из дома.
  • Помните, на прошлой неделе в Минске составили список кварталов, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Спросили у жителей, что сейчас с соседскими чаепитиями, концертами и сильно ли раздражают постоянные патрули. А подробно обо всех активностях вчерашнего дня вы можете прочесть здесь.

О СПОРТЕ

  • В противовес открытому письму белорусских спортсменов и деятелей спорта, которое появилось сразу после августовских событий и под которым в настоящее время уже более 1100 подписей, опубликовано письмо тех, кто выступает за действующую власть. Вот кто его подписал.
  • Минское «Динамо» выиграло в овертайме у «Локомотива». Смотрите, как это было.

Все новости вторника, 24 ноября


Кстати, помните, мы показывали вам недавно, как выглядят новогодние витрины в ЦУМе и ГУМе. Например, в ЦУМе Дед Мороз и эльф разбирают письма — на столе лежит список желаний. Видите на фото среди прочего слово «свобода»? Так вот сообщаем — его там больше нет. Вот такие дела. Берегите себя!

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Теги: Минск
 
 
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