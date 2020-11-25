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В Витебске пройдет онлайн-ярмарка вакансий. Куда можно устроиться?

25.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 26 ноября пройдет онлайн-ярмарка вакансий. В ней участвуют 7 организаций, сообщают «Народные новости Витебска».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте электронной ярмарки вакансий Государственной службы занятости.

О своем участии заявили ВЗЭП, АТП № 4, «Минскремстрой», компания «Марко», городская центральная клиническая больница, ДСУ-45, г. Витебск, Октябрьский отдел (Витебска) Департамента охраны МВД.

Например, в автопарк требуются 8 водителей; на ВЗЭП — инженеры, монтажник, оператор станков, слесарь, технолог, электромонтер; в «Минскремстрой» — дорожный рабочий, жестянщик, изолировщик, каменщик, кровельщики, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, слесарь, столяр, уборщик, штукатур, электросварщик.

В городской центральной клинической больнице есть 19 вакансий, в частности, врача-специалиста, медицинской сестры, провизора-аналитика и фармацевта.

 
Теги: Витебск
 
 
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В городской центральной клинической больнице есть 19 вакансий, в частности, врача-специалиста, медицинской сестры, провизора-аналитика и фармацевта.
 
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