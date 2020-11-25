В Пинске откроется ещё одно педиатрическое отделение

Источник материала: Tut.by

В лечебно-диагностическом корпусе «Западный» 1 декабря откроется педиатрическое отделение, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на Пинский горисполком.



Фото: Медиа-Полесье

Отделение рассчитано на посещения до 200 пациентов в смену и будет включать до 10 педиатрических участков с числом обслуживания около 10 тысяч пациентов.

В новом педиатрическом отделении также будут вести прием врачи-специалисты: кардиолог, аллерголог, травматолог. Кроме того, появится возможность пройти ультразвуковые и рентгенологические методы исследования, ЭКГ диагностику, лабораторные исследования. Совершенно новым для всех жителей станет открытие модульного центра обучения родителей и детей по профилактике травматизма.