Дело Бабарико поступит в суд не ранее Нового года - эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", среди которых бывший руководитель банка Виктор Бабарико, передадут в суд не ранее следующего года, считает эксперт в области уголовного права.

Накануне КГБ заявил, что завершил предварительное расследование этого резонансного дела, обвиняемые и адвокаты начали с ним знакомиться.

"Читать дело (фигуранты и защитники - прим. Sputnik) будут примерно месяц. Неделю с ним будет знакомится прокурор. Не думаю, что у обвиняемых или генпрокуратуры стоит цель затянуть сроки расследования. Поэтому к началу года дело может поступить в суд", - сказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

Он усомнился, что генеральная прокуратура не согласится с квалификацией и отправит дело на повторное доследование.

"При самим лучшем раскладе его могут отправить в суд еще до нового года. Скажем так - что бы подбить хвосты и закрыть тему в старом году", - сказал собеседник агентства.

Он также полагает, что государственное обвинение будут поддерживать два прокурора.

"Я не буду гадать на кофейной гуще по поводу персоналий государственных обвинителей, но есть несколько прокуроров, которые работают на таких процессах. Безусловно, решения по ним будет принимать генеральный прокурор Андрей Швед", - сказал эксперт.

По его словам, это первое очень резонансное уголовное дело, которое Генпрокуратура передаст в суд при новом генеральном прокуроре .

"Я думаю, что Андрей Иванович (Швед, назначенный недавно генпрокурор - прим. Sputnik) очень тщательно обдумывал кандидатуры гособвинителей по делу Бабарико", - сказал эксперт.

По его словам, если дело поступит в суд к Новому году, то в начале февраля может начаться судебный процесс.

Суть обвинения

По данным КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Санкция ч.3 ст. 430, по которой предъявлено обвинение подавляющему количеству фигурантов дела, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки), учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере).

Фигуранты дела и их адвокаты начали знакомиться с материалами дела.

"Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико", – сообщили в КГБ.

Напомним, что Бабарико и его сын Эдуард находятся под стражей в СИЗО КГБ с 18 июня.

"Дело Белгазпромбанка"

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств. Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка.

Ситуацию в Белгазпромбанке комментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента, заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка. Как сообщал адвокат Бабарико, после задержания он также подчеркивает свою невиновность.

Ситуация вызвала международную реакцию: в Европарламенте и Еврокомиссии призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков, задержанных правоохранительными органами. Обеспокоенность высказывали в связи с происходящим в рамках этой электоральной кампании и в Госдепе США – там призывали обеспечить всем претендентам на пост президента равные условия для участия в выборах.

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