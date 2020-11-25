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"Тойота" едва не протаранила памятник на площади Победы в Минске
25.11.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 ноября. Автомобиль "Тойота" под управлением 33-летнего жителя Борисова едва не протаранил монумент на площади Победы в Минске. ДТП произошло 24 ноября в 21.41.
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Водитель госпитализирован. Случившееся он пояснить не смог. "Мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде", — сообщает МВД.
БелаПАН.
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Минск, 25 ноября. Автомобиль "Тойота" под управлением 33-летнего жителя Борисова едва не протаранил монумент на площади Победы в Минске. ДТП произошло 24 ноября в 21.41. ...
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