Мезенцев: российские журналисты не должны иметь проблем с аккредитацией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Совместное заседание коллегий подтверждает успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия внешнеполитических ведомств России и Беларуси, рассказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

Ранее, 12 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Беларуси на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске.

"Что касается сложности по получению аккредитаций журналистами ряда изданий, в том числе российских, полагаю, что в МИД Беларуси (ведомство юридически отвечает за проведение такой процедуры – Sputnik) самым внимательным образом вновь отнесутся к тем запросам, которые были ранее направлены", - сообщил Мезенцев.

По его мнению, МИД Беларуси заинтересован в максимально объективном, сбалансированном информировании общественности своей страны, России, стран-соседей и мирового сообщества в целом о том, чем живет республика.

После чего дипломат выразил надежду, что работающие в Минске журналисты иностранных СМИ, в том числе российских, заинтересованы, чтобы "тематика формируемой ими картины не была ориентирована только на "поствыборную" ситуацию в Беларуси.

"Оказывать содействие нашим журналистам, конечно же, мы будем. У нас планируется в этом месяце заседание совместной коллегии министерств иностранных дел РФ и Республики Беларусь, эту тему мы там обязательно затронем. Но и, не дожидаясь коллегии, мы ставим эти вопросы перед нашими партнерами в рабочем режиме", - заверил Дмитрий Мезенцев.

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