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У судмедэкспертов обновленный кодекс этики: что в нем изменилось?

25.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Новые правила профессиональной этики судебного эксперта рекомендуют сотрудникам внимательнее относиться к информации, которую они публикуют в социальных сетях.

"Судебному эксперту при ведении аккаунтов в социальных сетях, использовании мессенджеров следует не допускать размещения информации, способной нанести вред его репутации, авторитету коллег и представляемой им судебно-экспертной организации", – говорится в тексте документа, опубликованном на Национальном правовом портале. 

© Photo : ГКСЭ
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Большинство закрепленных прежней редакцией документа норм этики работы судебных экспертов остались прежними. В некоторые пункты были внесены изменения или дополнения.

Как и в предыдущей редакции, одним из принципов, которым судмедэксперт должен руководствоваться в работе, называется конфиденциальность.

В новой редакции отдельно подчеркивается, что судебный эксперт должен исключить "доступ третьей стороны к объектам, предоставленным в его распоряжение для проведения судебной экспертизы, а также к полученной в ходе их исследования информации".

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника БСМП, который подозревается в разглашении врачебной тайны. По информации ведомства, врач умышленно и без служебной необходимости сообщил представителю интернет-ресурса Tut.by результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, который умер в больнице после того, как был привезен туда из Центрального РУВД Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Публиковать информацию в соцсетях судебному эксперту теперь рекомендуется с оглядкой на кодекс этики.
 
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