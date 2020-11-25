Администрация Центрального района требует данные о квартирах, где в окнах - «флаги и листовки»

Источник материала: Tut.by

Администрация Центрального района требует у председателей товариществ собственников данные о владельцах квартир. Интересуют те, у кого на окнах висит негосударственная символика — флаги и листовки. Вот как выглядит письмо, которое рассылают товариществам, пока только в чатах.



Фото: TUT.BY

Документ вчера (24 ноября) сбросили в чат товариществ в вайбере. Администрация Центрального района требует у председателей правления товариществ собственников предоставить номера квартир и телефонов собственников, у которых «на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки)».

— В этом чате администрация обычно публикует какие-то объявления для товариществ. Вчера сбросили такой документ, — рассказал TUT.BY собеседник. — Многие потом серьезно обсуждали, считаются ли белые листы формата А4, которые сейчас наклеивают на окна, листовками, спрашивали, надо ли сообщать, если флаги висят на окнах, которые выходят во двор. Непонятно вообще, какую силу имеет такая бумага — насколько я знаю, ее даже не присылали по почте.



Фото: читатель TUT.BY

Если председатели правления товариществ не выполнят указание, им грозят статьей 23.1 КоАП (Неисполнение письменного требования (предписания).

— Будем писать ответы. У нас «фактов», о которых пишут, нет, — кратко сказал TUT.BY председатель одного из товариществ собственников в Центральном районе.