﻿ Администрация Центрального района требует данные о квартирах, где в окнах - «флаги и листовки». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Администрация Центрального района требует данные о квартирах, где в окнах - «флаги и листовки»

25.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Администрация Центрального района требует у председателей товариществ собственников данные о владельцах квартир. Интересуют те, у кого на окнах висит негосударственная символика — флаги и листовки. Вот как выглядит письмо, которое рассылают товариществам, пока только в чатах.


Фото: TUT.BY

Документ вчера (24 ноября) сбросили в чат товариществ в вайбере. Администрация Центрального района требует у председателей правления товариществ собственников предоставить номера квартир и телефонов собственников, у которых «на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки)».

— В этом чате администрация обычно публикует какие-то объявления для товариществ. Вчера сбросили такой документ, — рассказал TUT.BY собеседник. — Многие потом серьезно обсуждали, считаются ли белые листы формата А4, которые сейчас наклеивают на окна, листовками, спрашивали, надо ли сообщать, если флаги висят на окнах, которые выходят во двор. Непонятно вообще, какую силу имеет такая бумага — насколько я знаю, ее даже не присылали по почте.


Фото: читатель TUT.BY

Если председатели правления товариществ не выполнят указание, им грозят статьей 23.1 КоАП (Неисполнение письменного требования (предписания).

— Будем писать ответы. У нас «фактов», о которых пишут, нет, — кратко сказал TUT.BY председатель одного из товариществ собственников в Центральном районе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Центрального района требует у председателей товариществ собственников данные о владельцах квартир. Интересуют те, у кого на окнах висит...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мезенцев: российские журналисты не должны иметь проблем с аккредитацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика