В Бобруйске у инвалида-колясочницы более двух лет высчитывали налог на собак, хотя у нее - одна кошка

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске у инвалида-колясочницы Татьяны Новицкой более 2 лет высчитывают налог за владение несколькими собаками. Но собак у нее нет — только одна кошка Катя. Коммунальники с лета обещают сделать ей перерасчет, пишет bobr.by.



Фото: bobr.by

По словам Татьяны Новицкой, в мае 2018 года в подъезде своего дома она увидела объявление о том, что жильцы должны зарегистрировать своих домашних питомцев. Она сразу зарегистрировала свою кошку Катю.

— Так как я являюсь инвалидом первой группы, девушка из ЖЭУ-4 пришла ко мне домой. Это было в начале мая, а уже ближе к концу месяца мне приходит первая жировка на оплату за апрель. И в ней — оплата налога за несколько собак. Я сразу же обратилась в наше ЖЭУ с вопросом: как так могло получиться, если я регистрировала кошку, а с меня высчитывают за владение собаками? Там мне сказали, что разницы никакой нет, у них нет разделения. Я инвалид-колясочник, как я могу выгуливать собак? — говорит Татьяна.



Паспорт на кошку Катю.

Летом она узнала, что инвалиды первой группы имеют право не платить налог за владение домашними животными, рассказывает бобруйчанка. После этого она сразу же написала заявление в ЖЭУ о том, что с нее «обманным путем высчитывают налог».









— На мое письменное заявление до сих пор нет никакого ответа, хотя уверяли, что будет перерасчет. Я единственное могу сказать, что этим летом у нас в ЖЭУ поменялся начальник и секретарь, и вот уже они мне пообещали, что будет перерасчет, — добавляет Татьяна.

— В следующем месяце мы будем подавать документы Татьяны Александровны в РВЦ для перерасчета оплаты за домашнего питомца с 2018 года. Туда же Татьяна Александровна должна подать документы, подтверждающие, что она является инвалидом первой группы, — ответил журналистам работник ЖЭУ-4.

В расчетно-вычислительном центре Бобруйска подтвердили, что произведут перерасчет оплаты за коммуналку Татьяне Новицкой с 2018 года. И сделают это в ближайшие недели.