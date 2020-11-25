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В Бобруйске у инвалида-колясочницы более двух лет высчитывали налог на собак, хотя у нее - одна кошка
25.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске у инвалида-колясочницы Татьяны Новицкой более 2 лет высчитывают налог за владение несколькими собаками. Но собак у нее нет — только одна кошка Катя. Коммунальники с лета обещают сделать ей перерасчет,
По словам Татьяны Новицкой, в мае 2018 года в подъезде своего дома она увидела объявление о том, что жильцы должны зарегистрировать своих домашних питомцев. Она сразу зарегистрировала свою кошку Катю.
— Так как я являюсь инвалидом первой группы, девушка из ЖЭУ-4 пришла ко мне домой. Это было в начале мая, а уже ближе к концу месяца мне приходит первая жировка на оплату за апрель. И в ней — оплата налога за несколько собак. Я сразу же обратилась в наше ЖЭУ с вопросом: как так могло получиться, если я регистрировала кошку, а с меня высчитывают за владение собаками? Там мне сказали, что разницы никакой нет, у них нет разделения. Я инвалид-колясочник, как я могу выгуливать собак? — говорит Татьяна.
Летом она узнала, что инвалиды первой группы имеют право не платить налог за владение домашними животными, рассказывает бобруйчанка. После этого она сразу же написала заявление в ЖЭУ о том, что с нее «обманным путем высчитывают налог».
— На мое письменное заявление до сих пор нет никакого ответа, хотя уверяли, что будет перерасчет. Я единственное могу сказать, что этим летом у нас в ЖЭУ поменялся начальник и секретарь, и вот уже они мне пообещали, что будет перерасчет, — добавляет Татьяна.
— В следующем месяце мы будем подавать документы Татьяны Александровны в РВЦ для перерасчета оплаты за домашнего питомца с 2018 года. Туда же Татьяна Александровна должна подать документы, подтверждающие, что она является инвалидом первой группы, — ответил журналистам работник ЖЭУ-4.
В расчетно-вычислительном центре Бобруйска подтвердили, что произведут перерасчет оплаты за коммуналку Татьяне Новицкой с 2018 года. И сделают это в ближайшие недели.
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В Бобруйске у инвалида-колясочницы более двух лет высчитывали налог на собак, хотя у нее - одна кошка
Коммунальники обещают сделать перерасчет в ближайшие недели. Обещают с лета.
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