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Жителя Витебска осудили за оскорбление омоновца в телеграм-канале
25.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов,
По версии следствия, 40-летний витеблянин 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и личности.
Мужчину обвинили в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.
На суде мужчина признал вину, извинился перед сотрудником ОМОНа. Пояснил, что был взволнован после чтения информации в тeлеграм-канале.
Суд Первомайского района Витебска приговорил витеблянина к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Мужчина должен выплатить омоновцу 500 рублей — компенсацию морального вреда.
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По версии следствия, 40-летний витеблянин 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и...
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