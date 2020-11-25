ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителя Витебска осудили за оскорбление омоновца в телеграм-канале

25.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов, сообщает Генпрокуратура.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По версии следствия, 40-летний витеблянин 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и личности.

Мужчину обвинили в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

На суде мужчина признал вину, извинился перед сотрудником ОМОНа. Пояснил, что был взволнован после чтения информации в тeлеграм-канале.

Суд Первомайского района Витебска приговорил витеблянина к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчина должен выплатить омоновцу 500 рублей — компенсацию морального вреда.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии следствия, 40-летний витеблянин 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Любанском районе два человека погибли от отравления угарным газом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика