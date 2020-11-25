Жителя Витебска осудили за оскорбление омоновца в телеграм-канале

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов, сообщает Генпрокуратура.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По версии следствия, 40-летний витеблянин 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и личности.

Мужчину обвинили в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

На суде мужчина признал вину, извинился перед сотрудником ОМОНа. Пояснил, что был взволнован после чтения информации в тeлеграм-канале.

Суд Первомайского района Витебска приговорил витеблянина к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчина должен выплатить омоновцу 500 рублей — компенсацию морального вреда.