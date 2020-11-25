|
В Любанском районе два человека погибли от отравления угарным газом
25.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом
Происшествие произошло 24 ноября в деревне Коммуна. В одном из домов были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 60-летней пенсионерки.
Как предполагают спасатели, причиной могло стать отравление угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки печного дымохода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела мужчины и женщины были обнаружены во вторник, 24 ноября, в одном из домов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)