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В Любанском районе два человека погибли от отравления угарным газом

25.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС

Происшествие произошло 24 ноября в деревне Коммуна. В одном из домов были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 60-летней пенсионерки.

Как предполагают спасатели, причиной могло стать отравление угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки печного дымохода.

 
 
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Тела мужчины и женщины были обнаружены во вторник, 24 ноября, в одном из домов.
 
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