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Жителя Солигорска судили за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес милиционера
25.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солигорчанина судили за оскорбительный интернет-комментарий в адрес милиционера, который он оставил еще летом в соцсети. Об этом
Комментарий, который касался одного из руководителей Солигорского РОВД, 28-летний местный житель разместил в соцсети «ВКонтакте» 21 июня. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Беларуси, максимальное наказание по которой — три года ограничения свободы.
Само содержание комментария, который был размещен в открытом доступе, приводит пресс-служба УВД Миноблисполкома. По делу проводилась лингвистическая экспертиза, которая признала комментарий оскорбительным. На процессе обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, а также то, что его супруга в данный момент ждет ребенка.
В итоге солигорчанин был признан виновным, в качестве наказания он должен будет оплатить штраф 200 базовых величин (5400 рублей). Также мужчине необходимо выплатить компенсацию пострадавшему милиционеру в размере 2 тысяч рублей. Как сообщается, мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, конфискован в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчина должен погасить штраф и выплатить компенсацию потерпевшему. Также его телефон был конфискован в доход государства.
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