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Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку

25.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 25 ноя – Sputnik. Работники Витебского предприятия котельных и тепловых сетей устанавливают каркас главной городской елки на площади Победы в областном центре.

Высота ели, по словам рабочих, составит 33 метра, при этом вес каркаса – 11,8 тонны.

  • Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку
    В Витебске монтируют городскую елку
    © Sputnik / Павел Вур
  • Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку
    В Витебске монтируют городскую елку
    © Sputnik / Павел Вур
  • Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку
    В Витебске монтируют городскую елку
    © Sputnik / Павел Вур
  • Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку
    В Витебске монтируют городскую елку
    © Sputnik / Павел Вур
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© Sputnik / Павел Вур
В Витебске монтируют городскую елку

"Никаких нововведений с нашей стороны точно не будет, это тот самый четырехсекционный каркас, который мы ежегодно устанавливаем на площади. Единственное, мы в этом году начали монтаж позже обычного, 23 ноября, но к четвергу уже все закончим, и к работе приступит Зеленхоз", - сообщили работники ВПКиТС.

Для украшения главного символа Нового года планируется использовать около 300 елей высотой от двух до восьми метров. После их установки к работе приступят сотрудники ГП "Горсвет", которые украсят елку гирляндами, лампочками, светящими снежинками, спадающими сосульками и звездочками. Окончить работы по декорированию ели планируется к середине декабря.

На площади поставят светодиодный шар и 12-тиметровый тоннель, ведущий к ёлке, которые в течение последних лет стали главными праздничными фотозонами в Витебске. Их каркасы еще пока не начали устанавливать.

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Теги: Витебск
 
 
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Вместе с елью установят ставшие традиционными украшения площади: светодиодный шар и светящийся 12-метровый тоннель.
 
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