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Власти Франция могут запретить публикацию фотографий правоохранителей
25.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Французские законодатели приняли во вторник законопроект, один из разделов которого запрещает публикацию изображений правоохранителей через которые они могут быть идентифицированы "с намерением причинить физический или моральный вред", пишет CNN.
© Sputnik / Анна Нефедова
Законодатели заявляют, что в законопроект, который неоднократно подвергался критике и протесту, были внесены поправки, призванные обеспечить свободу прессы. Законопроект приняло Национальное собрание, в декабре его должны направить в сенат.
Принятый законопроект расширит возможность вести съемку обычных граждан без их согласия с помощью полицейских телекамер и дронов. А вот публикацию снимков с лицами полицейских законопроект ограничивает.
Накануне голосования за законопроект канцелярия премьер-министра Жана Кастекса заявила, что новый закон не должен "ущемлять законный интерес общественности" в сфере получения информации.
Защитники законопроекта говорят, что нововведение стало необходимым после того, как полицейские столкнулись с запугиванием в социальных сетях во время
В субботу протесты против законопроекта усилились, в марше по всей Франции приняло участие около 22 000 человек. В Париже среди участников акции были представители средств массовой информации, протестующие в желтых жилетах и участники Extinction Rebellion.
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Критики нового закона полагают, этот спорный раздел о глобальной безопасности может усложнить жизнь журналистам и правозащитникам.
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