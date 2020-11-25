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Власти Франция могут запретить публикацию фотографий правоохранителей

25.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Французские законодатели приняли во вторник законопроект, один из разделов которого запрещает публикацию изображений правоохранителей через которые они могут быть идентифицированы "с намерением причинить физический или моральный вред", пишет CNN.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Законодатели заявляют, что в законопроект, который неоднократно подвергался критике и протесту, были внесены поправки, призванные обеспечить свободу прессы. Законопроект приняло Национальное собрание, в декабре его должны направить в сенат.

Принятый законопроект расширит возможность вести съемку обычных граждан без их согласия с помощью полицейских телекамер и дронов. А вот публикацию снимков с лицами полицейских законопроект ограничивает.

Накануне голосования за законопроект канцелярия премьер-министра Жана Кастекса заявила, что новый закон не должен "ущемлять законный интерес общественности" в сфере получения информации.

Защитники законопроекта говорят, что нововведение стало необходимым после того, как полицейские столкнулись с запугиванием в социальных сетях во время протестов "желтых жилетов" в 2018 и 2019 годах. Сторонники законопроекта также подчеркивают, что журналисты по-прежнему могут выполнять свою работу. И поясняют - фотографировать полицейских все еще можно, запрещены призывы к насилию, которыми могут сопровождаться эти снимки.

В субботу протесты против законопроекта усилились, в марше по всей Франции приняло участие около 22 000 человек. В Париже среди участников акции были представители средств массовой информации, протестующие в желтых жилетах и участники Extinction Rebellion.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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