Власти Франция могут запретить публикацию фотографий правоохранителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Французские законодатели приняли во вторник законопроект, один из разделов которого запрещает публикацию изображений правоохранителей через которые они могут быть идентифицированы "с намерением причинить физический или моральный вред", пишет CNN.

Законодатели заявляют, что в законопроект, который неоднократно подвергался критике и протесту, были внесены поправки, призванные обеспечить свободу прессы. Законопроект приняло Национальное собрание, в декабре его должны направить в сенат.

Принятый законопроект расширит возможность вести съемку обычных граждан без их согласия с помощью полицейских телекамер и дронов. А вот публикацию снимков с лицами полицейских законопроект ограничивает.

Накануне голосования за законопроект канцелярия премьер-министра Жана Кастекса заявила, что новый закон не должен "ущемлять законный интерес общественности" в сфере получения информации.

Защитники законопроекта говорят, что нововведение стало необходимым после того, как полицейские столкнулись с запугиванием в социальных сетях во время протестов "желтых жилетов" в 2018 и 2019 годах. Сторонники законопроекта также подчеркивают, что журналисты по-прежнему могут выполнять свою работу. И поясняют - фотографировать полицейских все еще можно, запрещены призывы к насилию, которыми могут сопровождаться эти снимки.

В субботу протесты против законопроекта усилились, в марше по всей Франции приняло участие около 22 000 человек. В Париже среди участников акции были представители средств массовой информации, протестующие в желтых жилетах и участники Extinction Rebellion.

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