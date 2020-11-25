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Лучше – виртуально: ВОЗ дала рекомендации, как провести зимние праздники

25.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Зимние праздники в этом году будут другими, но это не значит, что они не могут быть веселыми, считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

© Sputnik / Мария Девахина
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"Это будут другие праздники, но это не значит, что оно не может быть веселым. Во время Рамадана общины нашли безопасные решения для разговения, в том числе, виртуально или путем доставки еды на дом", - отметил он во время онлайн-брифинга.

По его словам, бесплатные онлайн-мероприятия проводили муниципалитеты, это гарантировало безопасное празднование.

"Цените это время, будьте с теми людьми, кто вам близок. Если планируется встреча большой компании друзей, по которым вы соскучились, отложите ее до тех пор, пока не сможете безопасно собраться вместе. Перенесите ее на 2021 год. Собирайтесь на открытом воздухе с близкими. Празднуйте, но безопасно", - сказал Клюге, подчеркивая, что детей нельзя лишать традиционных праздников, но нужно сделать все для обеспечения их безопасности.

Он отметил, что общенационального карантина можно избежать при условии, что все приложат для этого усилия.

"Я придерживаюсь позиции - введение общенационального карантина это последнее средство", - сказал Клюге и перечислил сопутствующие последствия карантина, от экономических до влияния на психическое здоровье людей.

Он отметил, маски крайне важны для сокращения распространения инфекции, но ношение масок - не панацея, их нужно использовать в сочетании с другими мерами. В организации полагаю также, что фармацевтика открывает новые горизонты, и хоть вакцины полностью не остановят COVID-19, они дают надежду.

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Теги: Минск
 
 
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Введения общенационального карантина можно избежать, если все будут прилагать для этого усилия, считают в организации.
 
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