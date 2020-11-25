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Где и когда откроются в Витебске новогодние базары и почем нынче елки
25.11.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елочные базары в Витебске начнут работать с 19 декабря. Самое дешевое дерево обойдется в 11 рублей, сообщили TUT.BY в Витебском лесхозе.
19 декабря елочные базары откроются в 16 точках Витебска:
На базарах будут продавать ели, сосны, елочные букеты и ели в кадках.
За елку до метра на базаре попросят 11 рублей, до 2 метров — 14 рублей, до 3 метров — 20 рублей.
Если покупать ель в лесничестве, обойдется дешевле: соответственно 9, 11 и 16 рублей.
По сравнению с 2019-м цены подросли: год назад на новогоднем базаре елочка высотой до метра
Елки в кадках можно будет купить в Витебском лесхозе на улице Мира, 44. Дерево высотой до метра стоит 30 рублей, до 1,5 метра — 35 рублей, до 2 метров — 40 рублей.
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На базарах будут продавать ели, сосны, елочные букеты и ели в кадках.
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