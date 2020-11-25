Где и когда откроются в Витебске новогодние базары и почем нынче елки

Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Витебске начнут работать с 19 декабря. Самое дешевое дерево обойдется в 11 рублей, сообщили TUT.BY в Витебском лесхозе.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

19 декабря елочные базары откроются в 16 точках Витебска:

на Полоцком, Смоленском, Южном рынках;

на Пролетарской площади;

возле торговых центров Green, «Гиппо», «ТриО»,

магазинов «Евроопт» (проспект Московский, 45/1 и 130), «Веста» (проспект Победы, 8); «Доброном» (улица «Правды», 64а), «Витебские продукты» (улица Смоленская, 3; проспект Фрунзе, 53);

на улицах Мира, 44; Титова, 113; Чкалова (остановка «Юг-7»).

На базарах будут продавать ели, сосны, елочные букеты и ели в кадках.

За елку до метра на базаре попросят 11 рублей, до 2 метров — 14 рублей, до 3 метров — 20 рублей.

Если покупать ель в лесничестве, обойдется дешевле: соответственно 9, 11 и 16 рублей.

По сравнению с 2019-м цены подросли: год назад на новогоднем базаре елочка высотой до метра стоила около 10 рублей, до 2 метров — до 12 рублей, до 3 метров — до 17 рублей.

Елки в кадках можно будет купить в Витебском лесхозе на улице Мира, 44. Дерево высотой до метра стоит 30 рублей, до 1,5 метра — 35 рублей, до 2 метров — 40 рублей.

Лесники и милиция будут следить за незаконной рубкой елок. За это предусмотрен штраф от 135 до 1350 рублей.