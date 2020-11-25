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Соглашение о пенсионном обеспечении ЕАЭС может вступить в силу до конца года

25.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС может вступить в силу до конца года, рассказала во время пресс-брифинга помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В октябре Российская Федерация ратифицировала соглашение, оно также ратифицировано Арменией, Беларусью и Кыргызстаном. Сейчас страны ЕАЭС ожидают ответных действий Казахстана.

“До сих пор из-за различия в пенсионных системах стран союза пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах. То есть, к примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в России не получал”, – отметила Малкина.

После вступления документа в силу трудящиеся ЕАЭС будут получать пенсию и за период работы у себя на родине, и за работу в странах ЕАЭС.

“Например, гражданин Армении, который после вступления документа в силу проработает пять лет в Российской Федерации, три года в Республике Беларусь и один год – в Республике Казахстан, а оставшееся время – в Республике Армения, будет получать пенсию сразу от четырех стран, от каждой за конкретный период работы”, – отметила помощник председателя.

Каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству. Чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в государстве ЕАЭС не меньше одного года.

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Теги: Минск
 
 
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Если соглашение вступит в силу, работа в любой из стран ЕАЭС будет засчитываться в пенсионный стаж. Чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в государстве...
 
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