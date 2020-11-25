ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске пропал корреспондент «Медиа-Полесья»

25.11.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пинского журналиста Евгения Николаевича вызвали 24 ноября в милицию, после этого связь с ним пропала, сообщает «Медиа-Полесье».


Евгения по телефону попросили прийти в отделение уголовного розыска, где его хотят опросить. В качестве кого и в рамках какого дела, не объяснили. В 14.30 он предупредил об этом главного редактора и пошел на беседу.

Весь вечер связи с журналистом не было, его телефон недоступен и утром.

Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский на вопрос главного редактора Светланы Гарда о вызове и местонахождении Евгения Николаевича, сказал, что ничего не знает, поскольку в производстве Пинского ГОВД находится 1800 материалов. Он предложил написать письменный запрос, что и было сделано.

Напомним, Евгения Николаевича, который освещал акции протеста в Пинске, судили уже дважды и наказывали сутками за работу на акции 10 августа, а также за нахождение на площади 30 августа — тогда он вообще стоял в стороне. Второй срок журналист не отбывал, постановление было обжаловано в областном суде.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне своего исчезновения Евгений Николаевич пошел в милицию на опрос.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ветковском районе из колонии-поселения сбежал осужденный за убийство. Нашли через несколько часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика