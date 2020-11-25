В Пинске пропал корреспондент «Медиа-Полесья»

Источник материала: Tut.by

Пинского журналиста Евгения Николаевича вызвали 24 ноября в милицию, после этого связь с ним пропала, сообщает «Медиа-Полесье» .





Евгения по телефону попросили прийти в отделение уголовного розыска, где его хотят опросить. В качестве кого и в рамках какого дела, не объяснили. В 14.30 он предупредил об этом главного редактора и пошел на беседу.

Весь вечер связи с журналистом не было, его телефон недоступен и утром.

Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский на вопрос главного редактора Светланы Гарда о вызове и местонахождении Евгения Николаевича, сказал, что ничего не знает, поскольку в производстве Пинского ГОВД находится 1800 материалов. Он предложил написать письменный запрос, что и было сделано.

Напомним, Евгения Николаевича, который освещал акции протеста в Пинске, судили уже дважды и наказывали сутками за работу на акции 10 августа, а также за нахождение на площади 30 августа — тогда он вообще стоял в стороне. Второй срок журналист не отбывал, постановление было обжаловано в областном суде.