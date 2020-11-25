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В Ветковском районе из колонии-поселения сбежал осужденный за убийство. Нашли через несколько часов
25.11.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе из исправительной колонии-поселения сбежал осужденный за убийство мужчина. Его искали несколько часов и нашли,
Происшествие случилось 24 ноября около 17.00. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику колонии, сбежал с территории сельхозпредприятия, где работал.
На территории близлежащих районов и в Гомеле был введен спецплан по поиску сбежавшего. Около 22 часов мужчину задержали в деревне Золотой Рог.
В отношении него возбудили уголовное дело за побег из исправительного учреждения с угрозой применения насилия. Теперь следователи выясняют обстоятельства ЧП, в том числе и то, как в руки осужденного попало холодное оружие.
О мужчине, который совершил побег, известно, что в 2013 году за убийство его приговорили к 9,5 года лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима он отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.
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Осужденный, угрожая ножом сотруднику колонии, сбежал с территории сельхозпредприятия, где работал.
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