В Ветковском районе из колонии-поселения сбежал осужденный за убийство. Нашли через несколько часов

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе из исправительной колонии-поселения сбежал осужденный за убийство мужчина. Его искали несколько часов и нашли, сообщили в МВД.





Происшествие случилось 24 ноября около 17.00. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику колонии, сбежал с территории сельхозпредприятия, где работал.

На территории близлежащих районов и в Гомеле был введен спецплан по поиску сбежавшего. Около 22 часов мужчину задержали в деревне Золотой Рог.

В отношении него возбудили уголовное дело за побег из исправительного учреждения с угрозой применения насилия. Теперь следователи выясняют обстоятельства ЧП, в том числе и то, как в руки осужденного попало холодное оружие.

О мужчине, который совершил побег, известно, что в 2013 году за убийство его приговорили к 9,5 года лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима он отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.