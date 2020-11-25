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Стало известно, какой будет главная елка на Октябрьской площади (и не только она)

25.11.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице уже начали устанавливать елки, создавать фотозоны и праздничную иллюминацию. Как украсят улицы и площади города к новогодним праздникам, сообщает агентство «Минск-Новости».

Площадь Независимости

Елка на площади Независимости будет в бордово-золотой гамме. Ее украсят бусами и большим количеством игрушек. Тут же появится фотозона в виде праздничных подарков. На здании БГПУ будет панно с поздравлением, рассказала начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.


Проспект Победителей

Проспект Победителей к празднику оформят в синих, серебряных и фиолетовых тонах. Еще здесь появится снеговик на высокой ледяной глыбе.


Октябрьская площадь

На Октябрьской площади традиционно появляется главная елка столицы. Она будет с пиксельной подсветкой, как и в прошлом году. На «вечернем макете» «Минскрекламы» на экране — красно-зеленый флаг. Но, очевидно, изображение может меняться.

Еще на главной елке будет много игрушек.

На площади установят фотолокации в виде ледяных глыб, саней, световых арок.



Площадки у Белгосцирка и «Чижовка-Арены»

Необычную елку из световых шаров, которая стояла у Ратуши, теперь установят у Белгосцирка. Еще там будет детская фотозона в виде паровозика.

Световые шары, которые в прошлом году украшали Октябрьскую площадь, нынче установят на площадке перед «Чижовка-Ареной». Туда же переедет «спиральная» елка, которая раньше стояла у Дворца спорта.


 
Теги: Минск
 
 
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В столице уже начали устанавливать елки, создавать фотозоны и праздничную иллюминацию. Как украсят улицы и площади города к новогодним праздникам, сообщает...
 
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