Стало известно, какой будет главная елка на Октябрьской площади (и не только она)

Источник материала: Tut.by

В столице уже начали устанавливать елки, создавать фотозоны и праздничную иллюминацию. Как украсят улицы и площади города к новогодним праздникам, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Площадь Независимости

Елка на площади Независимости будет в бордово-золотой гамме. Ее украсят бусами и большим количеством игрушек. Тут же появится фотозона в виде праздничных подарков. На здании БГПУ будет панно с поздравлением, рассказала начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.





Проспект Победителей

Проспект Победителей к празднику оформят в синих, серебряных и фиолетовых тонах. Еще здесь появится снеговик на высокой ледяной глыбе.





Октябрьская площадь

На Октябрьской площади традиционно появляется главная елка столицы. Она будет с пиксельной подсветкой, как и в прошлом году. На «вечернем макете» «Минскрекламы» на экране — красно-зеленый флаг. Но, очевидно, изображение может меняться.

Еще на главной елке будет много игрушек.

На площади установят фотолокации в виде ледяных глыб, саней, световых арок.









Площадки у Белгосцирка и «Чижовка-Арены»

Необычную елку из световых шаров, которая стояла у Ратуши, теперь установят у Белгосцирка. Еще там будет детская фотозона в виде паровозика.

Световые шары, которые в прошлом году украшали Октябрьскую площадь, нынче установят на площадке перед «Чижовка-Ареной». Туда же переедет «спиральная» елка, которая раньше стояла у Дворца спорта.



