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Умер студент 3-го курса Академии музыки. Он был на изоляции из-за коронавируса
25.11.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер 21-летний студент 3-курса Академии музыки. Парень был на изоляции в общежитии из-за COVID-19.
Артему был 21 год. Он учился на 3-м курсе факультета «баян/аккордеон». Он родом из Витебска, там окончил музыкальный колледж.
— Примерно неделю назад он сказал, что у него ковид. Есть информация, что он был в общежитии БНТУ — лежал там. Его туда отправили на изоляцию. В общежитии академии есть определенный этаж для контактов 1-го уровня, а у кого подтвержденный ковид — их отправляют или домой, или в общежитие БНТУ. Артем никогда ни на что не жаловался, он был спортивный, активный, веселый, отлично учился, сессия была на 9 и 10 баллов, он аккордеонист и прекрасный исполнитель, а тут раз — и все, — говорит один из студентов академии.
В 17-м общежитии БНТУ изолируют заболевших студентов всех вузов Минска. Под COVID-19 выделили 1 этаж первого крыла общежития.
Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Как прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович, сейчас изучаются все обстоятельства, назначены экспертные исследования.
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Умер 21-летний студент 3-курса Академии музыки. Парень был на изоляции в общежитии по поводу COVID-19.
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