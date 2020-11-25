Умер студент 3-го курса Академии музыки. Он был на изоляции из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Умер 21-летний студент 3-курса Академии музыки. Парень был на изоляции в общежитии из-за COVID-19.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Артему был 21 год. Он учился на 3-м курсе факультета «баян/аккордеон». Он родом из Витебска, там окончил музыкальный колледж.

— Примерно неделю назад он сказал, что у него ковид. Есть информация, что он был в общежитии БНТУ — лежал там. Его туда отправили на изоляцию. В общежитии академии есть определенный этаж для контактов 1-го уровня, а у кого подтвержденный ковид — их отправляют или домой, или в общежитие БНТУ. Артем никогда ни на что не жаловался, он был спортивный, активный, веселый, отлично учился, сессия была на 9 и 10 баллов, он аккордеонист и прекрасный исполнитель, а тут раз — и все, — говорит один из студентов академии.

В 17-м общежитии БНТУ изолируют заболевших студентов всех вузов Минска. Под COVID-19 выделили 1 этаж первого крыла общежития.

Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Как прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович, сейчас изучаются все обстоятельства, назначены экспертные исследования.