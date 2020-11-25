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Дело - на доработку. Преподавательница БГУИР, которую задержали во время прогулки с собакой, - на свободе

25.11.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело преподавательницы БГУИР Юлии Пашковской, которую, по словам ее подруги Натальи, в воскресенье, 22 ноября, задержали за замечание силовику, отправили на доработку. «Юлию отпустили из ИВС на Окрестина, — говорит Наталья. — Чувствует она себя хорошо».


Юлия Пашковская. Скриншот видеообращения

Ранее мы рассказывали историю задержания Юлии Пашковской, старшего преподавателя кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР. По словам подруги Натальи, в воскресенье ее сын собрался с друзьями в батутный центр. Наталья вышла его проводить. Пока мальчик собирал друзей, мама встретила Юлию, которая живет в соседнем доме и вышла погулять с собакой.

В какой-то момент, вспоминает Наталья, сын позвонил, сказал, что боится выйти из дома друга, потому что рядом много силовиков. Мама его успокоила и предупредила: «Я сейчас за тобой приду».

— Юлия пошла со мной. По пути мы встретили еще одну приятельницу, которая возвращалась из магазина, — описывала происходящее собеседница. — Втроем мы подошли к длинному дому на Максима Танка, 10. Поблизости увидели автозаки и силовиков. Колонны рядом не было, но шли задержания.

По словам Натальи, чтобы попасть к дому, где живет приятель ее сына, им нужно было пройти через силовиков. По пути женщины подошли к одному из них и сделали замечание. Сначала высказалась Наталья, потом Юлия.

— Все было культурно, просто задела эта несправедливость. Юля сказала: «Что вы делаете, наши дети боятся пройти домой», — рассказывала Наталья. — После этого четверо омоновцев подхватили ее и собаку и затолкали в автозак. «Вы хоть отдайте собаку!» — стали кричать прохожие. Собаку отдали. Я же просила, чтобы они отпустили Юлю, объясняла: у нее двое несовершеннолетних детей. В ответ услышала: «Считаю до трех, если ты не уйдешь, будешь там (в автозаке. — Прим. TUT.BY) вместе с собакой».

Наталья с собакой отошли в сторону. В этот момент, продолжала собеседница, силовикам поступила команда уезжать, и они уехали.

Вечером Юлия оказалась в ИВС на Окрестина. У преподавателя двое детей: 14-летний сын и дочка пяти лет.

— Суд отправил дело Юлии на доработку, — рассказала Наталья. — Новое заседание состоится 30 ноября.

По данным dev.by, Юлия Пашковская — одна из участниц забастовки сотрудников БГУИР. Кроме того, она участвовала в записи видеообращения к белорусам, в котором люди призывали поступать по совести и не выполнять преступные приказы.

 
 
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Дело преподавательницы БГУИР Юлии Пашковской, которую, по словам ее подруги Натальи, в воскресенье, 22 ноября, задержали за замечание силовику, отправили на...
 
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