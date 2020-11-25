«Писали, что я чуть ли не головорез». Омоновец подал в суд о защите чести и достоинства

Источник материала: Tut.by

25 ноября в суде Московского района началось предварительное заседание по иску сотрудника ОМОН Андрея Бекиша, который считает, что публикация на сайте «Нашай Нівы» порочит его честь и достоинство. Бекиш стал известен после жесткого задержания демонстрантов 14 июля, земляки из Молодечно его опознали. В статье содержались воспоминания про Андрея от его одноклассников. Омоновец утверждает, что это неправда и что ему нанесен моральный вред, который он оценил в 3 тысячи рублей.



Милиционер ОМОН Андрей Бекиш Фото: TUT.BY

Имя силовика в июле 2020 года опубликовал блогер Степан Путило (его телеграмм-канал мы указать не можем, поскольку на территории Беларуси он признан запрещенным). Тогда брутальные задержания еще были довольно редкими, поэтому многие обратили внимание на парня в штатском, который оказался омоновцем.

Одноклассники Андрея Бекиша рассказали корреспонденту «Нашай Нівы», каким они помнят парня. Были упоминания о том, каким он был, а также общие разочарования одноклассников от увиденного брутального задержания.



Скриншот с видео брутального задержания. Андрей Бекиш в центре с черной маской на лице

Андрей Бекиш сегодня в суде заявил, что его одноклассники не могли про него так сказать, что издание умышленно исказило их слова, чтобы выставить его в негативном контексте.

— 17 июля я увидел эти публикации, — пояснил в суде истец. — Массовые мероприятия проходили 14 июля, материалы были опубликованы спустя три дня. Я просто так никого не задерживал, просто так никого не избивал, мои действия были направлены на то, чтобы предотвратить правонарушение. Проверки в отношении меня не проводились, все было в рамках закона.

По словам Бекиша, после выхода публикации он разговаривал с одноклассниками (в тексте их фамилии не указаны), и они передали ему, что давали в корне другие комментарии.



На суде присутствовал коллега Андрея Бекиша Фото: TUT.BY

Судья Инна Яловая уточнила, какие именно моральные и нравственные страдания перенес истец.

— Переживания, возник ряд недопониманий в родном городе, репутация все-таки, — пояснил он. — В школе, техникуме я зарекомендовал себя с положительной стороны, а после этих материалов мне писали, что я чуть ли не маньячело и головорез. Переживал за себя и родных. Мне приходили угрозы от неизвестных лиц на телефон.

Главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович уточнил, обращался ли Бекиш с заявлением в суд или правоохранительные органы по поводу угроз, которые ему поступали. Омоновец внятно пояснить не смог, сказал лишь, что Следственный комитет проводил проверку. Чем она закончилась, непонятно.

На вопрос, как истец может обосновать сумму заявленного иска — 3 тысячи рублей, Бекиш заявил:

— Я считаю, что мои моральные переживания может компенсировать эта сумма.



Фото: TUT.BY

Редактор «Нашай нівы» заявил, что издание не признает иск в полном объеме, так как в указанных семи цитатах, которые оспаривает милиционер, содержится или достоверная информация (Бекиш действительно задерживал людей с применением физической силы), или мнение одноклассников милиционера, а право на свободу мнения гарантировано Конституцией. Мартинович заявил ходатайство приобщить к материалам дела видео, на котором видно, как Андрей Бекиш задерживает демонстрантов, однако судья это ходатайство отклонила. Сам Бекиш заявил, что перед задержанием и применением физической силы он предупреждал об этом граждан, но они продолжали нарушать общественный порядок.

Судебное заседание будет продолжено 11 декабря. Судья затребовала, чтобы редактор издания предоставил данные про внештатного журналиста, который готовил материал.