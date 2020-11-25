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Брестчане потребовали от депутата высказаться по прошедшим президентским выборам. Что он им ответил?

25.11.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчане в начале ноября направили депутату парламента Анатолию Дашко коллективное обращение с требованием дать свою оценку прошедшим президентским выборам. 20 ноября авторы письма получили ответ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коллективное обращение подписали 211 избирателей депутатского округа. В ответе (копия есть в редакции. — TUT.BY) депутат сообщил, что 9 августа он присутствовал в качестве наблюдателя на участке № 36 Московского района Бреста.

«В процессе голосования и последующего подсчета голосов нарушений не выявил. Информация об итогах голосования своевременно была размещена на входе в избирательный участок. Поэтому сделать официальное заявление о фальсификациях на выборах президента по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3 не входит в мою компетенцию», — сообщил Анатолий Дашко.

По данным проекта «Голос», на участке депутата победил Александр Лукашенко. Он набрал 831 голос. На втором месте была Светлана Тихановская — 376. Досрочно проголосовали 475 человек, а 854 — в день выборов.

«Время показало настоятельную необходимость и объективную потребность как корректировки Избирательного кодекса, внесения в него изменений и дополнений, так и реформирования всего избирательного процесса. В этом полностью согласен с вами и буду принимать в этом активное участие с учетом мнений и предложений избирателей», — подчеркнул депутат.

 
Теги: Брест
 
 
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«Сделать официальное заявление о фальсификациях на выборах не входит в мою компетенцию», - ответил депутат.
 
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