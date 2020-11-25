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Сотрудники РНПЦ детской онкологии, заявившие об уходе, написали открытое письмо и объяснили свое решение
25.11.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В распоряжении редакции оказалось открытое письмо сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Медики объясняют, почему они решили написать заявления на увольнения в знак солидарности с тем, что в клинике сменили директора. Ранее 16 сотрудников заявили о своем уходе. Заявление об увольнении одной из сотрудниц уже подписали — заведующей онкогематологическим отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Надежды Петровской.
Мы публикуем открытое письмо медиков центра, которые решили уволиться:
«Сегодня мы, медицинские работники Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, хотим публично озвучить свою позицию по поводу происходящих в нашем центре событий.
В настоящее время нас, как и многих других в стране, лишают права иметь собственное мнение и открыто его высказывать, не опасаясь за собственную безопасность.
Нами манипулируют, взывая к нашей ответственности перед больными детьми (пациентами), неоднократно заявляя о том, что медик в нашей стране не имеет права на забастовку, на участие в митингах и пикетах, общение со СМИ и даже на высказывание своих мыслей в социальных сетях. Наша активность трактуется системой, как способ получить „путевку в ЕС“, удовлетворение политических амбиций, отсутствие чувства долга и непрофессионализм.
Поверьте, каждому из нас было очень тяжело сделать шаг по своим персональным причинам и решиться на увольнение. Но сложнее всего это сделать из-за профессионального долга перед пациентами (это дети с онкогематологической патологией).
Нам, как и всем людям, имеющим сердце, тяжело работать, осознавая непрекращающееся в стране насилие. Свою позицию по этому поводу мы неоднократно озвучивали в видеообращении и письмах, адресованных в Министерство здравоохранения.
Практически невозможно стало работать, когда некоторые из наших коллег пострадали непосредственно за свою гражданскую позицию: были задержаны и привлечены к административной ответственности. Мы столкнулись с отсутствием поддержки со стороны профсоюза медицинских работников и профессиональных обществ. По нашей информации, министерство здравоохранения настоятельно рекомендовало директору центра увольнять активистов и „сотрудников с 23.34“.
Последней каплей стала смена руководства центра и назначение нового директора без опыта работы в онкологии. Центр детской онкологии — это особенное учреждение. Директор здесь никогда не выполнял только административную роль. Это в первую очередь основной член диагностической, научной и лечебной команды, куратор лечебных протоколов и научных проектов, активный участник консилиумов, комиссий по решению жизненно важных вопросов в отношении пациентов онкогематологического профиля. Успех терапии зависит от слаженной работы коллектива, профессионализма каждого сотрудника и в первую очередь от экспертного мнения руководителя. За директором всегда оставалось последнее слово на консилиумах по самым сложным пациентам и ответственность за принятое решение.
На сегодня мы использовали все возможные механизмы донесения нашей позиции до системы и решение об увольнении для многих — единственный способ выразить свою гражданскую позицию. У нас не осталось иллюзий о значимости своей роли как специалистов.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее! Надеемся, что наши действия будут способствовать скорейшему восстановлению справедливости, гуманистических принципов, демократических свобод и процветанию нашей страны!»
Напомним, 23 ноября в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
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Сотрудники РНПЦ детской онкологии, заявившие об уходе, написали открытое письмо и объяснили свое решение
В распоряжении редакции оказалось открытое письмо сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Медики объясняют, почему они решили написать...
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