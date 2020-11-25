Сотрудники РНПЦ детской онкологии, заявившие об уходе, написали открытое письмо и объяснили свое решение

Источник материала: Tut.by

В распоряжении редакции оказалось открытое письмо сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Медики объясняют, почему они решили написать заявления на увольнения в знак солидарности с тем, что в клинике сменили директора. Ранее 16 сотрудников заявили о своем уходе. Заявление об увольнении одной из сотрудниц уже подписали — заведующей онкогематологическим отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Надежды Петровской.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Мы публикуем открытое письмо медиков центра, которые решили уволиться:

«Сегодня мы, медицинские работники Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, хотим публично озвучить свою позицию по поводу происходящих в нашем центре событий.

В настоящее время нас, как и многих других в стране, лишают права иметь собственное мнение и открыто его высказывать, не опасаясь за собственную безопасность.

Нами манипулируют, взывая к нашей ответственности перед больными детьми (пациентами), неоднократно заявляя о том, что медик в нашей стране не имеет права на забастовку, на участие в митингах и пикетах, общение со СМИ и даже на высказывание своих мыслей в социальных сетях. Наша активность трактуется системой, как способ получить „путевку в ЕС“, удовлетворение политических амбиций, отсутствие чувства долга и непрофессионализм.

Поверьте, каждому из нас было очень тяжело сделать шаг по своим персональным причинам и решиться на увольнение. Но сложнее всего это сделать из-за профессионального долга перед пациентами (это дети с онкогематологической патологией).

Нам, как и всем людям, имеющим сердце, тяжело работать, осознавая непрекращающееся в стране насилие. Свою позицию по этому поводу мы неоднократно озвучивали в видеообращении и письмах, адресованных в Министерство здравоохранения.

Практически невозможно стало работать, когда некоторые из наших коллег пострадали непосредственно за свою гражданскую позицию: были задержаны и привлечены к административной ответственности. Мы столкнулись с отсутствием поддержки со стороны профсоюза медицинских работников и профессиональных обществ. По нашей информации, министерство здравоохранения настоятельно рекомендовало директору центра увольнять активистов и „сотрудников с 23.34“.

Последней каплей стала смена руководства центра и назначение нового директора без опыта работы в онкологии. Центр детской онкологии — это особенное учреждение. Директор здесь никогда не выполнял только административную роль. Это в первую очередь основной член диагностической, научной и лечебной команды, куратор лечебных протоколов и научных проектов, активный участник консилиумов, комиссий по решению жизненно важных вопросов в отношении пациентов онкогематологического профиля. Успех терапии зависит от слаженной работы коллектива, профессионализма каждого сотрудника и в первую очередь от экспертного мнения руководителя. За директором всегда оставалось последнее слово на консилиумах по самым сложным пациентам и ответственность за принятое решение.

На сегодня мы использовали все возможные механизмы донесения нашей позиции до системы и решение об увольнении для многих — единственный способ выразить свою гражданскую позицию. У нас не осталось иллюзий о значимости своей роли как специалистов.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее! Надеемся, что наши действия будут способствовать скорейшему восстановлению справедливости, гуманистических принципов, демократических свобод и процветанию нашей страны!»

Напомним, 23 ноября в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии представили нового директора. Часть коллектива написала заявления на увольнение, связывая произошедшее с тем, что предыдущий директор не предпринимала против врачей репрессивных мер из-за их гражданской позиции. Ранее сотрудников РНПЦ не раз задерживали на акциях против насилия. Новым директором стала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева. Предыдущего директора Наталью Коноплю переводят в БелМАПО.