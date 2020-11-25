В Минске судят студента: он оставил надписи на стенде дома, где живет командир столичного ОМОНа

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района рассматривают уголовное дело в отношении студента. Парень обвиняется в том, что на стенде подъезда по улице Скрипникова написал оскорбительные надписи «содержащие негативную оценку» командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

19-летнего студента столичного вуза Илью обвиняют по статье 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти». Санкции этой статьи предусматривают наказание от общественных работ до ограничения свободы до трех лет.

По материалам дела, молодой человек публично оскорбил сотрудника ОВД, причинил ущерб чести и достоинству, уронил авторитет сотрудника в глазах окружающих, подорвал престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками ОВД, нанеся ряд надписей с негативной оценкой в адрес полковника милиции Дмитрия Балабы.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщали : трое студентов пришли «посмотреть» на дом по улице Скрипникова, узнав из интернета, что машина и фасад дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Потом они захотели оставить свои надписи на стенде подъезда.

Парней задержали, они принесли извинения, видеозапись опубликовала милиция.

Обвиняемый Илья рассказал в суде, что 26 сентября встретился с друзьями, они обсуждали новости, что на фасаде дома, где живет Дмитрий Балаба, появились оскорбительные надписи, а еще кто-то повредил его машину.

Адрес парни нашли в интернете — в телеграм-канале, который нельзя называть. Пошли посмотреть. Одному из ребят в компании пришла идея также «оставить послание».

— Я был возмущен действиями сотрудников правоохранительных органов, включая избиение протестующих, был возмущен перекрытием работы метро. <…> Ключевая надпись (которую написал обвиняемый. — Прим. TUT.BY) связана с действиями ОМОНа. Он является руководителем ОМОНа, действия происходят под его руководством. Остальные надписи были скорее всплеском эмоций, — объяснил свои действия Илья.

Парень оставил надписи на объявлениях, которые размещены на информационных стендах у подъездов. По его словам, он понимал, что это оскорбление, но хотел выразить свое мнение.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Когда трех парней задержали, в служебном авто Балаба провел с ними разъяснительную беседу, потом молодых людей отвезли в РУВД, а Илья публично извинился перед Балабой и другими сотрудниками милиции. В тот же день они получили по 15 суток по статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Молодой человек раскаивается в содеянном и говорит, что такого больше не повторится.

— Сделал выводы, что надо задумываться над тем, что делаю, и свое мнение, если оно может оскорбить кого-либо, надо держать при себе, — сказал на суде Илья.

На суде выступили свидетели — друзья студента, которых задержали вместе с ним. Они подтвердил слова обвиняемого: на Скрипникова парни пришли посмотреть на надписи, но там уже все закрасили. Ребята рассказали, что не видели, что писал их друг.

Обвиняемый также заявил на суде, что показания в РУВД они давали 27 сентября после того, как провели ночь в камерах, где невозможно было спать.

Дмитрий Балаба: на суд не явился из-за заболевания, просит возместить тысячу рублей ущерба

Потерпевший Дмитрий Балаба на судебное заседание не явился в связи с заболеванием. Он передал через гособвинителя заявление с гражданским иском, что надписи нанесли ему нравственные страдания, нарушили его личные неимущественные права, в связи с чем он просит возместить ему ущерб в виде тысячи рублей.

Гособвинитель зачитала протокол допроса Балабы: «26.09.2020 около 21 часа я приехал домой, при этом, заходя в подъезд, я не обращал внимания на информационный стенд, расположенный на подъезде моего дома. Дома находился со своими родными. Около 22.50 часов 26.09.2020 мне на мобильный телефон позвонили сотрудники правоохранительных органов. Кто именно — в настоящее время назвать не могу, так как не помню. Сотрудник пояснил, что внизу моего дома нарядом милиции задержаны трое молодых человек, которые наносили оскорбительные надписи на информационном стенде моего подъезда».

После этого Балаба спустился, решил поговорить со студентами, узнать, чем вызвано их поведение и прочее. Тогда же он увидел надписи на объявлениях — он посчитал их оскорбительными для себя и правоохранительной системы в целом.

Гособвинитель просит ограничить свободу студента на полтора года

Молодой человек рассказал, что он живет с мамой и младшим братом. Семья живет за счет работы мамы, а Илья подрабатывает продавцом, получает стипендию и пособие по потере кормильца.

Илья специально открыл расчетный счет специально на тот случай, если наказание будет в виде штрафа и компенсации морального ущерба. По его словам, родственники пополнили этот счет. Так Илья собрал сумму в размере 100 базовых величин (2700 рублей), эту сумму он готов был погасить единовременно.

После перерыва обвиняемый перевел тысячу рублей на депозит суда.

Гособвинитель запросила для студента наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на полтора года. Также она считает необходимым удовлетворить гражданский иск Балабы о возмещении ущерба.

Адвокат попросила не назначать парню наказание в виде ограничения свободы, пояснила, что на свободе он будет полезнее обществу, а также сможет продолжить учиться, работать и поддерживать семью.

Суд продолжится 26 ноября.