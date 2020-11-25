ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройке жилого дома на проспекте Дзержинского погиб рабочий: упал с высоты

25.11.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На стройке жилого комплекса Mod House на проспекте Дзержинского погиб рабочий: он упал с высоты. Информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.

— На месте строительства многоквартирного жилого дома в Минске обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчина — 1987 года рождения, рабочий. Следователи провели осмотр на месте происшествия.

Стройка жилого комплекса ведется в начале проспекта Дзержинского, напротив гостиницы «Ренессанс». Это проект группы компаний «ТАПАС».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стройке жилого комплекса Mod House на проспекте Дзержинского погиб рабочий: он упал с высоты. Информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Писали, что я чуть ли не головорез». Омоновец подал в суд о защите чести и достоинства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика