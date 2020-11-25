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На стройке жилого дома на проспекте Дзержинского погиб рабочий: упал с высоты
25.11.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На стройке жилого комплекса Mod House на проспекте Дзержинского погиб рабочий: он упал с высоты. Информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.
— На месте строительства многоквартирного жилого дома в Минске обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Мужчина — 1987 года рождения, рабочий. Следователи провели осмотр на месте происшествия.
Стройка жилого комплекса
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На стройке жилого комплекса Mod House на проспекте Дзержинского погиб рабочий: он упал с высоты. Информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.
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