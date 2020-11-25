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Прогноз погоды на 26 ноября
25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси ночью и утром будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы 26 ноября в отдельных районах республики ожидается туман.
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Погодные условия в Беларуси ночью и утром будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В...
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