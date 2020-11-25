Сладкая флористика как вид искусства

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Кондитерскому делу обучают в Молодечненском государственном колледже. Кроме обычных занятий будущие пекари тренируют навыки и на конкурсах. Недавно, например, участвовали в международном чемпионате. Всего представлено было более 80 работ - 6 из них от учащихся колледжа. При этом все призовые. Оценила Елена Витко.

Только на одну шишку нужно почти 20 минут. А в этом аппетитном букете их десятки. А еще - лилии, жимолость, есть альстромерии, гортензии.

Анастасия Грибович, учащаяся Молодечненского государственного колледжа: "Раньше мне казалось, что это невозможно. Я видела подобные работы в интернете на фотографиях. Я бы никогда не подумала, что из мастики можно сделать что-то реально похожее на настоящие цветы. Это розочка Остина. Лепестки все делаются отдельно, внутренняя часть делается на специальных заготовках - она отдельно высыхает. А потом сверху накладываются лепесточки, собираются в бутон".

Тонкостям сладкой флористики учат в Молодечненском государственном колледже. Цветы будущих пекарей трудно отличить от настоящих. Кстати, изысканные композиции недавно высоко оценили и на международном чемпионате кондитерского искусства.

Молодечненский колледж на чемпионате представляли сразу 6 работ. Здесь, например, "выросли" сахарные цветы. Сделаны они из мастики и пастилажа. Из него же - рядом целая скульптура. А на соседнем столе - композиция из пряников и сказочная зарисовка.

Автор последней - третьекурсница Валерия Иванова. С детства любила рисовать, клеить, увлекалась резьбой по дереву, соленым тестом. Все навыки помогают и сейчас.

Валерия Иванова, учащаяся Молодечненского государственного колледжа: "Есть очень хрупкие детали, которые в процессе ломались - приходилось делать повторно, перекрашивать, что-то где-то убирать, делать новое. А вот еще одна моя работа. Идея возникла из Древней Греции. Зефир в переводе означает ветер. Была придумана девушка, которая по характеру, возможно, немного ветреная. Придумать идею самого ветра, придумать, как развевались ее волосы. А внутри - морской мир. Вследствие того же ветра. Над морями много ветра - это в идее".

Работа настолько хрупкая, что даже после перевозки на чемпионат потребовалась реставрация скульптурного десерта. На результат это не повлияло - заслуженное серебро.

Дмитрий Богдан, директор Молодечненского государственного колледжа: "Был у нас чудесный симбиоз опытных мастеров и молодых специалистов. Каждый привнес какую-то изюминку, какое-то свое новое предложение. Поэтому и получился такой результат. Это люди, которые заинтересованы в своей профессии. Под чутким руководством мастеров они старались, сделали достойные работы. Нужно отметить, что профессия "кондитер-повар" востребована, конкурс идет около двух человек на место".

Всего же в колледже ежегодно обучаются около тысячи человек. Получить можно 36 профессий.